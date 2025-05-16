Як у Києві відключають електрику за борги: у YASNO повідомили деталі

Відключення світла / © ТСН.ua

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Середній борг споживачів за електрику в Києві, за який їм припинялося електропостачання, у січні-березні 2025 року становив 7 тис. грн, що на 35% менше порівняно з аналогічним перідом 2024 року.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на постачальника енергоресурсів YASNO.

«Торік середня сума боргу клієнтів YASNO в Києві, яким припиняли електропостачання, становила 10,8 тис. грн. За перший квартал 2025 року ця цифра зменшилась до 7 тис. грн», — йдеться у релізі енергопостачальника.

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Водночас зазначається, що збільшилася кількість оплат протягом 10 днів після відключення, а всього за послугу відновлення електропостачання клієнти в Києві сплатили вже понад 8,6 млн грн, які YASNO переказав відповідним операторам системи розподілу.

Як наголосили в компанії, щоб уникнути додаткових витрат на відновлення електропостачання достатньо вчасно і в повному обсязі сплачувати рахунки за спожиту електроенергію.

«Ми вдячні всім клієнтам, які сплачують рахунки вчасно, і закликаємо не накопичувати борги. Відключення — це завжди крайній захід, який використовують енергетики, щоб достукатися до боржників. Тож якщо маєте розуміння, що ну ніяк сплатити не можете, зверніться в YASNO, щоб укласти графік погашення заборгованості. Це дозволить уникнути відключення і збереже кошти за повторне підключення», — пояснив гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

Щоб максимально спростити процес відновлення електропостачання, якщо відключення не вдалося уникнути, YASNO створив новий онлайн-сервіс, яким лише за перші три дні ним скористалися понад 100 клієнтів, зазначили в компанії.

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«Щоб відновити електропостачання після відключення за борги, боржникам необхідно здійснити три кроки: сплатити борг за е/е в повному обсязі за посиланням https://yasno.ua/services/reconnection; подати заявку на відновлення електропостачання; сплатити рахунок за відновлення і додати квитанцію у відповідь на лист від YASNO», — описав алгоритм дій енергопостачальник.

Там також уточнили, що після оплати боргу, сплати рахунку за відновлення, оформлення заявки термін відновлення, яке реалізують фахівці оператора системи розподілу (обленерго), в містах становить три робочі дні, в сільській місцевості — п’ять.