Як українцям не втратити гроші в ЄС: правила фінансової безпеки

Дізнайтеся, як уникнути жорстких санкцій від європейських банків.

Переказ коштів

Переказ коштів / © twitter.com

Втеча від війни змусила мільйони українців шукати прихистку в Європі, де вони зіткнулися з абсолютно новими правилами банківського обслуговування. Те, що в Україні вважається нормою, у ЄС може призвести до миттєвого блокування карток.

Про це пише «Мінфін».

«Головні завдання фінансового моніторингу в Україні та країнах ЄС однакові — не допустити відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування незаконної діяльності та ухилення від сплати податків», — зазначають фахівці.

Проте на практиці механізми перевірок разюче відрізняються.

В Україні процедура відкриття рахунку для фізичних осіб та ФОПів максимально спрощена. У більшості випадків первинна перевірка обмежується лише базовими даними клієнта. Поглиблений фінансовий моніторинг починає діяти вже згодом — коли по рахунку проходять активні операції. Тому відкрити картку в Україні можна дуже швидко і з мінімальним пакетом документів.

У Європі все інакше. Банки ЄС суворо дотримуються принципу KYC («Know Your Customer» — знай свого клієнта). Ця жорстка перевірка відбувається ще до того, як рахунок буде активовано.

«Доведіть джерела ваших доходів, підтвердіть податкове резидентство та чітко поясніть мету використання рахунку», — такі вимоги чують українці від клерків у ЄС.

Які є «червоні прапорці» для банків

Звичайні перекази між рахунками або використання особистої картки для підприємницької діяльності в Європі є табу і миттєвим тригером для фінмоніторингу.

У банках Польщі, Німеччини та Чехії розмежування бізнес- та приватних рахунків — це залізне правило. Будь-яка операція оцінюється на предмет її економічного сенсу. Якщо банк не бачить логічного обґрунтування переказу, його розцінюють як високий ризик.

Ще одна неочевидна для багатьох проблема — актуалізація персональних даних. Українські клієнти дедалі частіше скаржаться на замороження коштів через те, що вони вчасно не оновили інформацію про себе.

Для нерезидентів та мігрантів у ЄС це критично. Наприклад, німецькі банки, діючи за ризик-орієнтованим підходом, можуть вимагати від клієнтів із підвищеним ризиком оновлювати дані щонайменше раз на рік. Аналогічні суворі правила діють у Польщі та Чехії: ігнорування запиту банку дорівнює втраті доступу до грошей.

В Україні фінансовий моніторинг найчастіше спрацьовує на нетипово великі перекази, регулярні P2P-перекази між різними отримувачами, криптовалютні операції та рух коштів між особистими рахунками і ФОП. Зазвичай банк тимчасово обмежує операції і дає клієнту шанс пояснити походження коштів.

Європейські банки діють куди безапеляційніше. Вони використовують автоматизовані системи оцінки ризиків. Якщо алгоритм бачить підозру, рахунок можуть заблокувати миттєво, навіть без попереднього запиту документів. І що найстрашніше — рішення часто є остаточним, без детальних пояснень клієнту.

За даними Національного банку України, лише у 2025 році надійшло майже 61 тисяча звернень громадян, і понад 10% з них (6 423) стосувалися саме блокування або арешту рахунків.

У Європі ситуація не менш масштабна, хоча регулятори неохоче діляться статистикою блокувань. Відомо, що у Німеччині у 2023 році банки подали понад 310 тисяч повідомлень про підозрілі операції, а торік здійснили близько пів мільйона запитів до рахунків. Тим часом у Польщі під час перевірок сотень фінансових установ регулярно виявляють порушення, пов’язані із зупинкою операцій.

Правила для українців за кордоном — останні новини

Нагадаємо, уряд Ірландії розпочав процес згортання програми екстреного розміщення українських біженців і планує перевести тисячі людей на самостійний пошук житла.

За новою стратегією, близько 16 тисяч українців, які нині проживають у державному житлі, повинні будуть залишити його та знайти альтернативні варіанти. Впровадження змін заплановане з серпня і триватиме поетапно, із попередженням щонайменше за три місяці.

Також, державний департамент США запровадив нове обов’язкове опитування для всіх претендентів на неімміграційні візи, яке має на меті посилити перевірку заявників.

Згідно з новими правилами, під час співбесіди заявники повинні підтвердити, що не зазнавали переслідувань у своїй країні та не бояться туди повертатися. У разі протилежних відповідей або відмови відповідати шанси на отримання візи фактично зводяться до нуля.

