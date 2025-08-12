- Дата публікації
Як українцям отримати польську пенсію: умови, стаж та розмір виплат
Українці, які працювали в Польщі, можуть претендувати на пенсійні виплати від цієї країни.
Громадяни України можуть претендувати на пенсію від польського уряду, але лише за умови дотримання встановлених правил і вимог.
Про це пише видання inPoland.
Як отримувати пенсію від Польщі в Україні?
Польське управління соціального страхування (ZUS) може призначати пенсії українцям, якщо вони:
постійно проживають у Польщі;
офіційно працевлаштовані;
сплачують пенсійні внески.
Важливим є й вік виходу на пенсію:
60 років — для жінок;
65 років — для чоловіків.
Крім того, потрібно мати страховий стаж: щонайменше 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.
Зауважимо, що завдяки чинній від 2012 року угоді між Україною та Польщею, українці можуть отримувати пенсію з обох держав. Розмір виплат у кожній країні визначається пропорційно до відпрацьованого там стажу.
Важливо: Польща не сплачує за український трудовий стаж, а Україна — за польський.
Розмір мінімальної пенсії у Польщі
Від 1 березня 2025 року мінімальна пенсія у Польщі зросла на 97,95 злотих і тепер становить 1 878 злотих на місяць (21 319 грн). Після сплати податків пенсіонер отримує 1 709 злотих «на руки» (19 391 грн).
До слова, польський уряд затвердив проєкт закону, який розширює визначення «трудового стажу». До нього планують зараховувати не лише офіційне працевлаштування, а й періоди ведення власної підприємницької діяльності та роботу за цивільно-правовими договорами. Зміни мають набути чинності 2026 року.