Як українцям отримати польську пенсію: умови, стаж та розмір виплат

Гроші / © Reuters

Громадяни України можуть претендувати на пенсію від польського уряду, але лише за умови дотримання встановлених правил і вимог.

Про це пише видання inPoland.

Як отримувати пенсію від Польщі в Україні?

Польське управління соціального страхування (ZUS) може призначати пенсії українцям, якщо вони:

постійно проживають у Польщі;

офіційно працевлаштовані;

сплачують пенсійні внески.

Важливим є й вік виходу на пенсію:

60 років — для жінок;

65 років — для чоловіків.

Крім того, потрібно мати страховий стаж: щонайменше 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

Зауважимо, що завдяки чинній від 2012 року угоді між Україною та Польщею, українці можуть отримувати пенсію з обох держав. Розмір виплат у кожній країні визначається пропорційно до відпрацьованого там стажу.

Важливо: Польща не сплачує за український трудовий стаж, а Україна — за польський.

Розмір мінімальної пенсії у Польщі

Від 1 березня 2025 року мінімальна пенсія у Польщі зросла на 97,95 злотих і тепер становить 1 878 злотих на місяць (21 319 грн). Після сплати податків пенсіонер отримує 1 709 злотих «на руки» (19 391 грн).

До слова, польський уряд затвердив проєкт закону, який розширює визначення «трудового стажу». До нього планують зараховувати не лише офіційне працевлаштування, а й періоди ведення власної підприємницької діяльності та роботу за цивільно-правовими договорами. Зміни мають набути чинності 2026 року.