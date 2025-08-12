ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
797
Час на прочитання
1 хв

Як українцям отримати польську пенсію: умови, стаж та розмір виплат

Українці, які працювали в Польщі, можуть претендувати на пенсійні виплати від цієї країни.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Гроші

Гроші / © Reuters

Громадяни України можуть претендувати на пенсію від польського уряду, але лише за умови дотримання встановлених правил і вимог.

Про це пише видання inPoland.

Як отримувати пенсію від Польщі в Україні?

Польське управління соціального страхування (ZUS) може призначати пенсії українцям, якщо вони:

  • постійно проживають у Польщі;

  • офіційно працевлаштовані;

  • сплачують пенсійні внески.

Важливим є й вік виходу на пенсію:

  • 60 років — для жінок;

  • 65 років — для чоловіків.

Крім того, потрібно мати страховий стаж: щонайменше 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

Зауважимо, що завдяки чинній від 2012 року угоді між Україною та Польщею, українці можуть отримувати пенсію з обох держав. Розмір виплат у кожній країні визначається пропорційно до відпрацьованого там стажу.

Важливо: Польща не сплачує за український трудовий стаж, а Україна — за польський.

Розмір мінімальної пенсії у Польщі

Від 1 березня 2025 року мінімальна пенсія у Польщі зросла на 97,95 злотих і тепер становить 1 878 злотих на місяць (21 319 грн). Після сплати податків пенсіонер отримує 1 709 злотих «на руки» (19 391 грн).

До слова, польський уряд затвердив проєкт закону, який розширює визначення «трудового стажу». До нього планують зараховувати не лише офіційне працевлаштування, а й періоди ведення власної підприємницької діяльності та роботу за цивільно-правовими договорами. Зміни мають набути чинності 2026 року.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie