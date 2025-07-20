Як українцям відкрити свій бізнес у Польщі: інструкція та цікаві факти

Українці у Польщі

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Українці, які перебувають у Польщі на законних підставах, можуть відкрити власний бізнес нарівні з громадянами Євросоюзу.

Як це зробити, пишуть ІnPoland і Business.org.ua.

Як отримати PESEL

Щоб відкрити бізнес у Польщі, українці мають мати PESEL — податковий ідентифікаційний номер, котрий дозволяє ідентифікувати особу, аналогічно українському ІПН.

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Українці з легальним статусом можуть отримати PESEL, подавши заяву в будь-якому управлінні гміни (найменшій адміністративній одиниці в Польщі, аналог територіальної громади в Україні). Заяву можна заповнити самостійно або за допомогою працівника офісу на основі наданих заявником даних. Її можна заповнити або польсько-українською мовою, або польсько-російською мовами.

Заява про надання номера включає:

фотографію;

ім’я (імена), прізвище та дівоче прізвище;

громадянство;

номери PESEL батьків (якщо вони є);

дату, місце та країну народження;

стать;

дату в’їзду на територію Польщі;

дату подання заяви;

дату та місце перетину кордону, який не є кордоном Республіки Польща (якщо в’їзд не здійснювався безпосередньо з території України);

відомості про те, чи брали у особи відбитки пальців.

Що таке довірений профіль на Pesel

Для створення довіреного профілю, до заяви на Pesel треба додати:

електронну адресу,

номер мобільного телефону,

згоду на внесення інформації до реєстру контактних даних фізичних осіб,

згоду на підтвердження довіреного профілю.

Довірений профіль — це безкоштовний інструмент, який дозволяє підтверджувати свою особу в електронних системах адміністрування та підписувати документи довіреним підписом.

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Як відкрити ФОП (JDG) у Польщі

Першим кроком для відкриття бізнесу є отримання номера PESEL із позначкою UKR та наявність актуального місця проживання в Польщі.

Найпоширенішою формою бізнесу є аналог українського ФОП (Jednoosobowa Działalność Gospodarcza, JDG). Наявність номера PESEL із позначкою UKR дозволяє реєструвати діяльність у формі фізичної особи-підприємця (JDG) або засновувати компанії, зокрема Sp. z o.o (товариство з обмеженою відповідальністю).

Українець може подати заяву на реєстрацію підприємницької діяльності через платформу CEIDG або безпосередньо у муніципалітеті (Urząd Gminy). Для цього потрібен польський номер телефону, банківський рахунок і профіль довіри (Profil Zaufany) для електронної ідентифікації.

Після реєстрації підприємницької діяльності необхідно обрати форму оподаткування (залежно від виду діяльності), зареєструватися у податковій (Urząd Skarbowy) та в ZUS (Управління соціального страхування Польщі — Zakład Ubezpieczeń Społecznych) — для сплати соціальних внесків.

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Якщо підприємець планує вести діяльність, що підлягає ліцензуванню (наприклад, транспорт, торгівля алкоголем), додатково потрібно отримати відповідні дозволи.

Як відкрити ТОВ (Sp. z o.o) у Польщі

Українці також можуть засновувати компанії типу Sp. z o.o (польське товариство з обмеженою відповідальністю), які вимагають мінімального статутного капіталу 5 000 злотих. Це окрема юридична особа з власною відповідальністю та розширеними можливостями оптимізації оподаткування.

Реєстрація відбувається через систему S24 або у нотаріуса. Основна ставка податку — 9% від прибутку.

Раніше ми писали, скільки українців у Польщі працевлаштовані офіційно.

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