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Як українцям відкрити свій бізнес у Польщі: інструкція та цікаві факти
ТСН.ua зібрав все, що потрібно знати українцям, які задумали відкрити власну справу у Польщі.
Українці, які перебувають у Польщі на законних підставах, можуть відкрити власний бізнес нарівні з громадянами Євросоюзу.
Як це зробити, пишуть ІnPoland і Business.org.ua.
Як отримати PESEL
Щоб відкрити бізнес у Польщі, українці мають мати PESEL — податковий ідентифікаційний номер, котрий дозволяє ідентифікувати особу, аналогічно українському ІПН.
Українці з легальним статусом можуть отримати PESEL, подавши заяву в будь-якому управлінні гміни (найменшій адміністративній одиниці в Польщі, аналог територіальної громади в Україні). Заяву можна заповнити самостійно або за допомогою працівника офісу на основі наданих заявником даних. Її можна заповнити або польсько-українською мовою, або польсько-російською мовами.
Заява про надання номера включає:
фотографію;
ім’я (імена), прізвище та дівоче прізвище;
громадянство;
номери PESEL батьків (якщо вони є);
дату, місце та країну народження;
стать;
дату в’їзду на територію Польщі;
дату подання заяви;
дату та місце перетину кордону, який не є кордоном Республіки Польща (якщо в’їзд не здійснювався безпосередньо з території України);
відомості про те, чи брали у особи відбитки пальців.
Що таке довірений профіль на Pesel
Для створення довіреного профілю, до заяви на Pesel треба додати:
електронну адресу,
номер мобільного телефону,
згоду на внесення інформації до реєстру контактних даних фізичних осіб,
згоду на підтвердження довіреного профілю.
Довірений профіль — це безкоштовний інструмент, який дозволяє підтверджувати свою особу в електронних системах адміністрування та підписувати документи довіреним підписом.
Як відкрити ФОП (JDG) у Польщі
Першим кроком для відкриття бізнесу є отримання номера PESEL із позначкою UKR та наявність актуального місця проживання в Польщі.
Найпоширенішою формою бізнесу є аналог українського ФОП (Jednoosobowa Działalność Gospodarcza, JDG). Наявність номера PESEL із позначкою UKR дозволяє реєструвати діяльність у формі фізичної особи-підприємця (JDG) або засновувати компанії, зокрема Sp. z o.o (товариство з обмеженою відповідальністю).
Українець може подати заяву на реєстрацію підприємницької діяльності через платформу CEIDG або безпосередньо у муніципалітеті (Urząd Gminy). Для цього потрібен польський номер телефону, банківський рахунок і профіль довіри (Profil Zaufany) для електронної ідентифікації.
Після реєстрації підприємницької діяльності необхідно обрати форму оподаткування (залежно від виду діяльності), зареєструватися у податковій (Urząd Skarbowy) та в ZUS (Управління соціального страхування Польщі — Zakład Ubezpieczeń Społecznych) — для сплати соціальних внесків.
Якщо підприємець планує вести діяльність, що підлягає ліцензуванню (наприклад, транспорт, торгівля алкоголем), додатково потрібно отримати відповідні дозволи.
Як відкрити ТОВ (Sp. z o.o) у Польщі
Українці також можуть засновувати компанії типу Sp. z o.o (польське товариство з обмеженою відповідальністю), які вимагають мінімального статутного капіталу 5 000 злотих. Це окрема юридична особа з власною відповідальністю та розширеними можливостями оптимізації оподаткування.
Реєстрація відбувається через систему S24 або у нотаріуса. Основна ставка податку — 9% від прибутку.
Раніше ми писали, скільки українців у Польщі працевлаштовані офіційно.