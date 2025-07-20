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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
3 хв

Як українцям відкрити свій бізнес у Польщі: інструкція та цікаві факти

ТСН.ua зібрав все, що потрібно знати українцям, які задумали відкрити власну справу у Польщі.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Українці у Польщі

Українці у Польщі

Українці, які перебувають у Польщі на законних підставах, можуть відкрити власний бізнес нарівні з громадянами Євросоюзу.

Як це зробити, пишуть ІnPoland і Business.org.ua.

Як отримати PESEL

Щоб відкрити бізнес у Польщі, українці мають мати PESEL — податковий ідентифікаційний номер, котрий дозволяє ідентифікувати особу, аналогічно українському ІПН.

Українці з легальним статусом можуть отримати PESEL, подавши заяву в будь-якому управлінні гміни (найменшій адміністративній одиниці в Польщі, аналог територіальної громади в Україні). Заяву можна заповнити самостійно або за допомогою працівника офісу на основі наданих заявником даних. Її можна заповнити або польсько-українською мовою, або польсько-російською мовами.

Заява про надання номера включає:

  • фотографію;

  • ім’я (імена), прізвище та дівоче прізвище;

  • громадянство;

  • номери PESEL батьків (якщо вони є);

  • дату, місце та країну народження;

  • стать;

  • дату в’їзду на територію Польщі;

  • дату подання заяви;

  • дату та місце перетину кордону, який не є кордоном Республіки Польща (якщо в’їзд не здійснювався безпосередньо з території України);

  • відомості про те, чи брали у особи відбитки пальців.

Що таке довірений профіль на Pesel

Для створення довіреного профілю, до заяви на Pesel треба додати:

  • електронну адресу,

  • номер мобільного телефону,

  • згоду на внесення інформації до реєстру контактних даних фізичних осіб,

  • згоду на підтвердження довіреного профілю.

Довірений профіль — це безкоштовний інструмент, який дозволяє підтверджувати свою особу в електронних системах адміністрування та підписувати документи довіреним підписом.

Як відкрити ФОП (JDG) у Польщі

Першим кроком для відкриття бізнесу є отримання номера PESEL із позначкою UKR та наявність актуального місця проживання в Польщі.

Найпоширенішою формою бізнесу є аналог українського ФОП (Jednoosobowa Działalność Gospodarcza, JDG). Наявність номера PESEL із позначкою UKR дозволяє реєструвати діяльність у формі фізичної особи-підприємця (JDG) або засновувати компанії, зокрема Sp. z o.o (товариство з обмеженою відповідальністю).

Українець може подати заяву на реєстрацію підприємницької діяльності через платформу CEIDG або безпосередньо у муніципалітеті (Urząd Gminy). Для цього потрібен польський номер телефону, банківський рахунок і профіль довіри (Profil Zaufany) для електронної ідентифікації.

Після реєстрації підприємницької діяльності необхідно обрати форму оподаткування (залежно від виду діяльності), зареєструватися у податковій (Urząd Skarbowy) та в ZUS (Управління соціального страхування Польщі — Zakład Ubezpieczeń Społecznych) — для сплати соціальних внесків.

Якщо підприємець планує вести діяльність, що підлягає ліцензуванню (наприклад, транспорт, торгівля алкоголем), додатково потрібно отримати відповідні дозволи.

Як відкрити ТОВ (Sp. z o.o) у Польщі

Українці також можуть засновувати компанії типу Sp. z o.o (польське товариство з обмеженою відповідальністю), які вимагають мінімального статутного капіталу 5 000 злотих. Це окрема юридична особа з власною відповідальністю та розширеними можливостями оптимізації оподаткування.

Реєстрація відбувається через систему S24 або у нотаріуса. Основна ставка податку — 9% від прибутку.

Раніше ми писали, скільки українців у Польщі працевлаштовані офіційно.

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Дата публікації
Кількість переглядів
35
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