Куди подіти заощадження, щоб їх не «з’їла» інфляція: порада НБУ

Як вберегти гроші від інфляції

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Збереження заощаджень у готівці чи на звичайних карткових рахунках поступово позбавляє їх реальної цінності, адже через зростання цін купівельна спроможність постійно знижується. Так, інфляція з’їдає частину ваших грошей щороку, якщо ви зберігаєте їх на картках чи в готівці.

У НБУ розповіли, як захистити свої гроші від інфляції.

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Як вберегти свої заощадження від інфляції: поради НБУ

Національний банк України радить використовувати спеціальні фінансові інструменти. Ефективним способом захисту капіталу залишаються гривневі строкові вклади (депозити) та державні облігації.

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«За одну і ту саму суму неможливо сьогодні купити стільки ж товарів і послуг, ніж рік тому. Тому зберігати заощадження в готівці „під матрацом“ чи на поточному рахунку в банку — не найліпше рішення», — пояснюють у НБУ.

Банки пропонують вкладати кошти на депозити під 15–17% річних, що після виплати всіх податків дає 12–13% чистого прибутку на рік.

Водночас гривневі ОВДП, які можна легко придбати у мобільних додатках банків, забезпечують від 13% до майже 17% доходу та не підлягають оподаткуванню.

Оцінюючи доцільність таких інвестицій, слід порівнювати їхню ефективність із прогнозованими темпами зростання цін. Наразі інфляційні очікування громадян на рік становлять близько 10%, тоді як банківський сектор і фінансові аналітики орієнтуються на 8–9%.

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Зі свого боку НБУ передбачає уповільнення інфляції до показника нижче 7%. У підсумку, наявний рівень дохідності гривневих заощаджувальних інструментів повністю перекриває будь-які з цих прогнозів.

Тобто, ви не втратите свої гроші, якщо покладете їх на депозит в українських банках або якщо придбаєте ОВДП.

Заощадження: останні новини

Нагадаємо, економічний експерт Олег Пендзин назвав найбільш ефективним інструментом збереження коштів інвестування в гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). На його думку, цей державний інструмент здатний забезпечити значно більший чистий прибуток, ніж звичайна купівля готівкового долара чи євро.

Основна перевага ОВДП полягає в тому, що їхня дохідність суттєво випереджає поточну інфляцію та компенсує планову девальвацію гривні. Крім того, прибуток від облігацій повністю звільнений від податку на доходи фізичних осіб і військового збору, які зазвичай відбирають до 23% доходу з інших інструментів, таких як банківські депозити.

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Додатковим чинником привабливості державних облігацій є абсолютна безпека вкладень. Україна на 100% гарантує збереження та повернення інвестованих коштів незалежно від суми, що робить ОВДП максимально надійним фінансовим активом.

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