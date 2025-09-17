Як відрізнити фальшиву 100-доларову купюру: три головні ознаки

Долари / © Reuters

Реклама

Банкнота номіналом 100 доларів є однією з найпопулярніших для підробок. Щоб не стати жертвою шахраїв, достатньо знати кілька простих, але ефективних способів перевірки.

Про це пише РадіоТрек.

1. Якість паперу та друку

Справжні долари друкують на спеціальному, міцному папері, який має характерний хрусткий звук. Він не гладкий і не слизький на дотик, а деякі елементи мають рельєфну текстуру. Фальшивки, як правило, набагато тонші та м’якіші.

Реклама

2. Водяний знак

Тримаючи купюру проти світла, ви маєте побачити чітке зображення портрета Бенджаміна Франкліна, ідентичне тому, що на лицьовій стороні. Якщо зображення розмите або відсутнє — це підробка.

3. Захисна стрічка

У справжніх банкнотах вона вбудована в папір. Якщо стрічка приклеєна зверху або легко відшаровується, перед вами, ймовірно, фальшивка.

Додаткові поради:

Мікродрук та серійний номер: Уважно огляньте дрібні елементи та номер купюри. У справжній банкноті вони чіткі та без розмиття.

Безпечне місце: Щоб уникнути ризику, обмінюйте валюту лише в перевірених банках чи ліцензованих обмінних пунктах.

Реклама

Будьте уважні та не поспішайте під час обміну грошей — це допоможе вам уникнути неприємних ситуацій.

Нагадаємо, питання розкриття банківської таємниці залишається одним з найгостріших для українського бізнесу та звичайних громадян. 27 червня уряд затвердив бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, яка містить конкретні плани щодо доступу податкових органів до банківської інформації.