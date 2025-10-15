Ціни на продукти злетіли до небес: що здорожчало найбільше під час війни

Продукти / © pexels.com

Від початку повномасштабного вторгнення Росії більшість базових продуктів в Україні суттєво здорожчали. Цей стрибок цін став прямим наслідком інфляції, знищення агрокомплексів та господарств, а також загального зниження виробництва.

Про це пише Слово і Діло.

Що подорожчало найбільше

Найбільш відчутно для гаманців українців зросла вартість яблук — аж на 281,3% Приблизно з 12,8 грн до 48,8 грн за кілограм. Майже вдвічі, на 110,3%, підскочила ціна на пачку вершкового масла. Тепер близько 110 грн за 200 грамів.

М’ясні продукти також стали «золотими»: свинина (ошийок) подорожчала на 103,2%, тобто до 251 грн/кг, а морожена риба — на 99,4%, до 206,8 грн/кг.

Як здорожчали продукти в Україні. Інфографіка: Слово і Діло.

Головні продукти: зростання на 60-90%

Ціни на більшість основних категорій товарів зросли на 60-90%:

Яловичина та куряче філе здорожчали приблизно на 76% та 85% відповідно.

Сало зросло в ціні на 85,3%, до 194 грн/кг.

Хліб пшеничний зріс на 75,9% до 59 грн. А батон на 65,7% до 30 грн став значно дорожчими.

Молочні продукти. Сметана подорожчала на 87,6%, а м’який сир — на 71,4%. Літр молока (2,6% жирності) коштує тепер на 64% більше.

Яйця зросли в ціні на 52,7% — десяток в середньому 54 грн.

Серед бакалії найбільше подорожчали рис — +82%. Також різні крупи: пшоно +46%, ячна +43,3%. Пшеничне борошно на +40,6%. Вартість соняшникової олії зросла на 36,4%.

Що подешевшало?

На тлі загального зростання, деякі продукти, навпаки, стали доступнішими. На четвертий рік війни здешевшала гречка — на 24,4%, до 36 грн/кг. Серед овочів у ціні впали буряк (-28,2%), капуста (-16,5%), цибуля (-5,8%) та морква (-2,2%).

Нагадаємо, за останній рік українці відчули серйозне здорожчання продуктів харчування. Найбільше зросли ціни на яйця, м’ясо, олію та молочні продукти, тоді як деякі овочі стали помітно доступнішими.

Через шкоду, завдану весняними морозами, що знищили десяту частину фруктових садів, фермери зберуть менший урожай фруктів, але очікують, що ціни будуть вищими.