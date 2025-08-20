ТСН у соціальних мережах

Як впливає вміст спирту в бензині на економічність та швидкість – експеримент

Витрату пального замірювали у міському та заміському циклах.

Як впливає вміст спирту в бензині на економічність та швидкість – експеримент

© Associated Press

Експерти Інституту споживчих експертиз здійснили цікавий експеримент. Суть його полягала в порівняльному тесті бензинів А-95, придбаних в різних мережах АЗС, на спеціальному динамометричному стенді Dynapack. Це дозволило зімітувати дорожні умови, близькі до реальних. 

Для дослідження експерти придбали шість зразків бензину А -95 з популярних мереж різного цінового діапазону – від преміальних до так званих дискаунтерів. Одне з найдорожчих на ринку ОККО, «дев’яносто п’ятий» з середини цінового діапазону (UKRNAFTA, AMIC, PARALLEL), а також одні з найдешевших AVANTAGE 7 та БРСМ-НАФТА. 

Почали з замірювання енергетичних параметрів – крутного моменту та потужності. Найбільшим момент виявився на пальному від UKRNAFTA (195 Нм), майже стільки ж і у AMIC і PARALLEL (194 і 193 Нм відповідно). А ось у БРСМ-НАФТА, з найбільшим вмістом спирту, крутний момент значно нижчий – 181 Нм, більш, ніж на 6 %. Потужність розподілилася більш рівномірно, найкращі результати у зразків UKRNAFTA та AMIC– по 140 к.с., а також PARALLEL і AVANTAGE 7 (139 і 138 к.с.). 

Витрату пального замірювали у міському та заміському циклах. У міському найменше авто витратило бензин на зразках UKRNAFTA (10,5 л./100 км.), AMIC та PARALLEL (по (10,6 л./100 км.). А от на більш «спиртовому» А-95 БРСМ-НАФТА результат був просто шалений - 12,3 л./100 км.! 

У заміському циклі картина змінилася – тут результати більш рівні. На бензинах UKRNAFTA та PARALLEL розхід пального склав 6,8 та 6,9 л./100 км., AMIC рівно 7, AVANTAGE 7 та ОККО по 7,2 л./100 км., БРСМ-НАФТА - 7,5 л./100 км. 

Загалом, тест показав, що біоетанол сам по собі в пальному не шкідливий, і майже не впливає на експлуатаційні характеристики. Разом з тим, очевидно, що чим більше в пальному «спирту», тим гірша динаміка та більшає витрата.

