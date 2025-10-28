Виїзд 18–22-річних за кордон створив проблеми для економіки та армії — депутат

Виїзд за кордон

Нардеп від фракції “Слуга народу”, член комітету Верховної Ради з національної безпеки та оборони Руслан Горбенко розповів про економічні наслідки рішення уряду дозволити виїзд молоді за кордон.

Про це нардеп розповів в інтервʼю “Telegraf”.

“Я особисто пропонував законопроєкт щодо дозволу на виїзд студентам, які навчаються за кордоном і мають контракт із навчальними закладами. Проте пропозиції зрозуміли інакше — дозволили всім хлопцям до 22 років виїжджати. На економіку це вже має вплив. Ми маємо мінус 5% робочих рук”, — заявив нардеп.

За його словами, така “популістська помилка” уряду ускладнює рекрутинг у Збройних Силах та інших сферах, адже молодь їде на сезонні роботи за кордон, де зарплати вищі, ніж в Україні, і контракти вітчизняних роботодавців вже не можуть конкурувати фінансово.

“Це питання важливо було обговорювати з парламентом, Генштабом, військовими, бо вони не розуміють, як зараз пропонувати рекрутинг 18–24, коли хлопцям дозволяють виїжджати на полуницю в Польщу”, — додав Горбенко.

Раніше HR-експертка Тетяна Пашкіна попередила про “ефект доміно” після дозволу на виїзд чоловікам 18-22 років. Вона вважає, що з країни виїжджатиме не лише ця категорія, а й старші вікові групи, які мають на це законне право. Зокрема, йдеться про дівчат, матерів та молодших дітей, які виїжджатимуть, аби родина була разом за кордоном. Пашкіна прогнозує, що реальні цифри виїзду до січня 2026 року можуть “дуже здивувати”.