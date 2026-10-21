Як забрати пенсію померлого родича: що слід зробити, перелік документів

Пенсія / © ТСН

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Родичі померлого пенсіонера мають законне право отримати належні йому виплати за місяць смерті включно. У Пенсійному фонді України пояснили, хто саме може розраховувати на ці кошти та які документи необхідно надати.

Про це повідомило Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області.

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Недоотримана пенсія померлого пенсіонера може бути виплачена членам його сім’ї. Йдеться про суму, яка була нарахована до місяця смерті включно, але залишилася невиплаченою.

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Право на таку виплату мають члени сім’ї, які проживали разом із пенсіонером на момент його смерті. Водночас непрацездатні члени сім’ї, які перебували на утриманні померлого, можуть отримати ці кошти незалежно від того, проживали вони разом із ним чи окремо.

Як подати заяву для отримання пенсії померлого родича

Звернутися за виплатою недоотриманої пенсії можна безпосередньо до сервісного центру Пенсійного фонду або дистанційно — через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Перелік документів для офлайн- та онлайн-звернення є однаковим. Заявнику необхідно подати:

свідоцтво про смерть пенсіонера,

документи, що підтверджують родинні зв’язки з ним,

документ, що посвідчує особу,

реквізити банківського рахунку,

також паспорт чи інші документи, які підтверджують факт спільного проживання з пенсіонером на день його смерті.

Непрацездатні члени сім’ї додатково мають надати документи, які підтверджують перебування на утриманні померлого.

Якщо недоотримана пенсія входить до складу спадщини, для її отримання, крім документа, що посвідчує особу заявника, та свідоцтва про смерть, потрібно подати свідоцтво про право на спадщину.

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Водночас пенсії, призначені відповідно до Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», до складу спадщини не включаються. Для їхнього отримання необхідно звернутися не пізніше ніж через шість місяців після смерті пенсіонера.

Датою звернення за недоотриманою пенсією вважаються день, коли орган Пенсійного фонду прийняв заяву разом із усіма необхідними документами.

Якщо документи подаються через вебпортал електронних послуг ПФУ, датою звернення вважається день реєстрації заяви зі сканованими копіями необхідних документів.

Як виплачують пенсію померлого члена сім’ї

Недоотриману пенсію Пенсійний фонд перераховує на поточний банківський рахунок одержувача.

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Якщо поточного рахунку немає, отримати кошти можна через міжнародну платіжну систему «Швидка копійка» у будь-якому відділенні «Ощадбанку». Для цього потрібно пред’явити паспорт та ідентифікаційний код.

До слова, після смерті пенсіонера родичі або особи, які його поховали, мають право на грошову допомогу від Пенсійного фонду. У разі смерті цивільного пенсіонера виплачують дві його місячні пенсії, а військового — три, але не менше п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб (2026 року це щонайменше 16 640 грн). Виплата військовим не надається, якщо похорон повністю профінансувала держава. Для оформлення допомоги необхідно звернутися до ПФУ.

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