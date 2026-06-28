Як законно працювати менше і отримувати повну зарплату: роз’яснення експертів

Робота

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Українські роботодавці можуть офіційно скоротити тривалість робочого тижня або запровадити додаткові вихідні. У деяких випадках це не вплине на розмір заробітної плати працівників.

Про це повідомили в управлінні інспекційної діяльності у Житомирській області.

Чинне трудове законодавство дозволяє підприємствам встановлювати для працівників більш сприятливі умови праці.

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Зокрема, роботодавець має право запровадити скорочений робочий час або додаткові вихідні за власний кошт. Попри те що стандартна тривалість робочого тижня становить 40 годин, підприємство може встановити меншу норму.

Чи зміниться зарплата

У Держпраці наголошують, що якщо підприємство офіційно запровадило скорочений робочий час, працівники продовжують отримувати повний посадовий оклад або тарифну ставку.

«Менша кількість робочих годин у такому випадку не впливає на розмір заробітної плати», — пояснили фахівці.

Водночас скорочений робочий час не варто плутати з неповною зайнятістю.

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Якщо працівник працює на умовах неповного робочого дня або неповного робочого тижня, його зарплату нараховують пропорційно фактично відпрацьованому часу або виконаному обсягу роботи.

Такі зміни мають бути належним чином оформлені. Зазвичай їх закріплюють у колективному договорі або інших внутрішніх документах підприємства.

Головна умова — нові правила не повинні порушувати трудові права працівників, а всі зміни мають бути офіційно оформлені та доведені до відома колективу.

Зарплата в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні підвищать заробітні плати працівникам сфери освіти та соціального захисту. Кабмін розподілив 6,6 млрд грн між 24 обласними бюджетами для фінансування зарплат освітянам. Більшу підтримку отримають регіони з меншими бюджетними надходженнями. Для територій з ризиками бойових дій держава компенсує до 80% витрат.

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Також, навесні 2026 року офіційна середня зарплата в Україні сягнула 30 тисяч гривень. Однак, за словами експерта Руслана Чорного, реальна середня зарплата без урахування виплат військовим становить менше 20 тисяч гривень. У громадах цей показник ще нижчий — від 6 до 12 тисяч гривень.

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