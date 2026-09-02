Як «замовляють» бізнес: розбір атаки на Тігіпка

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Про це йдеться в матеріалі Regionews.

Ще в серпні Інститут масової інформації опублікував дослідження про репутаційні ризики анонімних телеграм-каналів для бізнесу. Висновки невтішні: у стрічках таких каналів реклама брендів сусідить із замовним негативом проти компаній, а встановити відповідальних за публікації, за словами ІМІ, вкрай складно.

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Дослідження також описує характерний слід скоординованих кампаній: майже ідентичні тексти в кількох каналах з невеликим часовим інтервалом.

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Як приклад розглядаються «викриття» Сергія Тігіпка та групи ТАС, які вийшли наприкінці серпня в один день на різних майданчиках — від різних авторів, на різні теми, але зі спільною рамкою: радник керівника Офісу Президента, його банки і «схеми».

Автори обох публікацій відповідають профілю з дослідження: одна вийшла від громадської організації, зареєстрованої в січні 2025 року, де засновник і керівник — одна особа, а джерела фінансування невідомі, друга — в анонімному каналі. Коли невідомо, хто платить авторам, невідомо, чиї інтереси читаєш.

Перевірка обох текстів за методикою ІМІ для розпізнавання замовних матеріалів показала багато збігів.

Для бізнесу це означає просту річ: мішенню подібної кампанії може стати будь-яка помітна компанія, а захистом лишається публічність і документована позиція. У випадку ТАС вона є — і в групі попереджають, що атака триватиме. «Нам відомо про масові спроби домовитися з різними телеграм-каналами про публікацію вигаданих наклепницьких матеріалів про Сергія Тігіпка. Це відбувається просто зараз», — цитує видання заяву пресслужби групи.

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