ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
226
Час на прочитання
2 хв

Як «замовляють» бізнес: розбір атаки на Тігіпка

Замовні публікації проти компаній перетворилися на системну загрозу для українського бізнесу - і кампанія проти Сергія Тігіпка показує, як це працює на практиці.

Коментарі
Підпишіться на нас в Google

Про це йдеться в матеріалі Regionews.

Ще в серпні Інститут масової інформації опублікував дослідження про репутаційні ризики анонімних телеграм-каналів для бізнесу. Висновки невтішні: у стрічках таких каналів реклама брендів сусідить із замовним негативом проти компаній, а встановити відповідальних за публікації, за словами ІМІ, вкрай складно.

Дослідження також описує характерний слід скоординованих кампаній: майже ідентичні тексти в кількох каналах з невеликим часовим інтервалом.

Як приклад розглядаються «викриття» Сергія Тігіпка та групи ТАС, які вийшли наприкінці серпня в один день на різних майданчиках — від різних авторів, на різні теми, але зі спільною рамкою: радник керівника Офісу Президента, його банки і «схеми».

Автори обох публікацій відповідають профілю з дослідження: одна вийшла від громадської організації, зареєстрованої в січні 2025 року, де засновник і керівник — одна особа, а джерела фінансування невідомі, друга — в анонімному каналі. Коли невідомо, хто платить авторам, невідомо, чиї інтереси читаєш.

Перевірка обох текстів за методикою ІМІ для розпізнавання замовних матеріалів показала багато збігів.

Для бізнесу це означає просту річ: мішенню подібної кампанії може стати будь-яка помітна компанія, а захистом лишається публічність і документована позиція. У випадку ТАС вона є — і в групі попереджають, що атака триватиме. «Нам відомо про масові спроби домовитися з різними телеграм-каналами про публікацію вигаданих наклепницьких матеріалів про Сергія Тігіпка. Це відбувається просто зараз», — цитує видання заяву пресслужби групи.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie