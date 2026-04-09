Чому варто тримати воду в морозилці

У Мережі набирає популярності простий спосіб заощадити на електроенергії — користувачі радять заповнювати порожній простір у морозильній камері ємностями з водою.

Ідею опублікували на Reddit, де вона швидко зібрала десятки тисяч вподобань, передає Newsweek.

Якщо морозилка не заповнена, компресор працює інтенсивніше, що збільшує споживання електроенергії. Вода ж допомагає довше утримувати холод і зменшує навантаження на техніку.

Крім економії, такий метод має й додаткові переваги. Заморожена вода довше зберігає низьку температуру під час відключень світла, допомагаючи зберегти продукти. Також її можна використати як питну у разі надзвичайних ситуацій або як холодовий елемент.

Лайфгак працює, але є нюанс

Проте спершу доведеться витратити трохи енергії на заморожування води. Дехто радить залишати ємності на холоді на ніч, щоб зекономити електрику.

Користувачі жартують, що реалізувати лайфхак не так просто через брак місця в морозилці. Водночас мешканці регіонів із частими відключеннями електроенергії зазначають, що великі блоки льоду можуть суттєво допомогти зберегти продукти довше.

Серед альтернатив пропонують використання пакетів із застібками, пляшок із водою або багаторазових холодових акумуляторів.

Тим часом есперти радять: якщо плануєте використовувати таку воду для пиття, подбати про її чистоту та герметичність тари.

