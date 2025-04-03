Як запроваджені мита Трампа вплинуть на Україну: нардеп Железняк пояснив

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Нові масштабні тарифи Дональда Трампа на імпортні товари майже не позначаться на економіці України та її експортерах.

Так вважає народний депутат Ярослав Железняк.

«Як це вдарить по Україні? Не сильно. Наш експорт туди навіть не дотягує до мільярда і 2% від всього що ми кудись експортуємо», — зазначив він.

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Нардеп також зазначив, що з США до України завозять майже на 3 млрд — «в пʼять разів більше. Тому ми отримали „лайт“ тариф у лише 10%».

Найбільше до США з України возили металургійну продукцію. Однак з березня в США діє тариф 25% на сталь та алюміній. Ще є труби, але там теж вже є тариф та антидемпінгові мита.

Крім того, третину експорту до США складає аграрна та харчова продукція. Але й тут тарифи очікували з квітня.

«Ну тому не катастрофа, особливо коли для інших умови гірші — наш тариф 10% це ж не 54% як у Китаю», — додав депутат.

Більш того, для українських експортерів відкриваються нові можливості.

«Тут маленький нюанс, зараз то ЄС, Китай, Індія та інші на продукцію з США у відповідь теж запровадять тарифи…. І тут для нас відкривається вікно можливостей зайти на їх ринок», — резюмував Железняк.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США: тарифи набудуть чинності 9 квітня.