Як збільшити пенсію на 54%: у ПФУ пояснили, хто може отримати вищі виплати

Як зібльшити пенсію на 54%

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Громадяни України, які досягли пенсійного віку, але продовжують офіційно працювати і не спішать на пенсію та оформленням виплат, мають право суттєво підвищити розмір своїх майбутніх виплат. Механізм заохочення людей залишатися на ринку праці прописаний у чинному законодавстві.

Про це пишуть у Пенсійному фонді України.

Пенсія може зрости на 54%: чому вигідно йти на пенсію пізніше

Як роз’яснюють у Пенсійному фонді України, підстави для підвищених виплат пенсії мають ті, хто досягли 60 років і сформували необхідний страховий стаж, проте свідомо відклали звернення за призначенням пенсії.

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Розмір бонусних відсотків безпосередньо залежить від тривалості відтермінування звернення за пенсією:

До 5 років включно: основний розмір пенсії зростає на 0,5% за кожен повний місяць відстрочки. Наприклад, 1 додатково пропрацьований рік додає 6% до пенсії, а 2 роки — 12%;

Понад 5 років: коефіцієнт підвищення становить 0,75% за кожен повний місяць. Якщо вихід на пенсію відкласти на 6 років — 72 місяці, підсумкова виплата зросте на 54%.

Попри потенційне зростання щомісячного доходу, фахівці застерігають: таке рішення не завжди є фінансово виправданим. Перед тим як відмовлятися від своєчасного оформлення виплат, громадянам радять детально оцінити стан здоров’я, власні життєві обставини та зіставити потенційну вигоду з реальними втратами.

Як розрахувати підвищену пенсію

Якщо ви відстрочите вихід на пенсію на два роки, ви сумарно втратите близько 120 тисяч гривень виплат за цей період.

Якщо після призначення надбавка до місячної пенсії становитиме 600 гривень, для повної компенсації втрачених 120 тисяч знадобиться понад 16 років отримання підвищеної пенсії.

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У підсумку експерти рекомендують ретельно прораховувати персональні цифри, адже відтермінування виходу на пенсію може виявитися вигідним кроком для одних громадян, але збитковим для інших.

Доплата до пенсії у серпні: хто отримає

Нагадаємо, у серпні 2026 року окремі категорії українців отримають одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності в розмірі від 450 до 3100 гривень.

За даними Пенсійного фонду України, виплати призначено ветеранам, членам сімей загиблих захисників, особам з інвалідністю внаслідок війни та громадянам з особливими заслугами перед Батьківщиною.

Зокрема, учасники війни та колишні в’язні концтаборів отримають 450 грн, члени сімей загиблих — 650 грн, учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності — 1000 грн, а особи з інвалідністю внаслідок війни та особи з особливими заслугами — від 2700 до 3100 грн.

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Більшості пенсіонерів кошти нарахують автоматично разом із серпневою пенсією. Решті отримувачів необхідно подати заяву із зазначенням особистих даних, документа, що підтверджує пільгу, та банківського рахунку.

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