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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
482
Час на прочитання
3 хв

Як зменшити рахунки за світло вдвічі: простий лайфхак із бойлером, який збереже тисячі гривень

Поєднання нічного тарифу на світло та розумної Wi-Fi-розетки є одним із ефективних способів заощадити гроші.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Фото ілюстративне

Фото ілюстративне / © Фото з відкритих джерел

У 2026 році тариф на світло становить 4,32 грн/кВт·год, тому витрати на комуналку для багатьох українців стали відчутним ударом по гаманцю. Особливо це стосується тих, чиї оселі не мають газу, а також власників накопичувальних водонагрівачів.

Користувач соцмережі Threads Борис Ращук (@rashchukboris) поділився власним досвідом заощадження. Він пояснив, яке налаштування бойлера є найбільш вигідним, і розповів, що саме допомогло йому скоротити суми у щомісячних чеках за світло вдвічі.

Як заощадити електрику під час використання бойлера

Чоловік детально розповів, чи дійсно вимикання водонагрівача допомагає заощадити, у яких випадках це доречно та чи варто взагалі так робити. Крім того, він розкрив свій спосіб, що дозволив суттєво зменшити витрати на комуналку.

За його словами, в оселі мешкають двоє людей, а водонагрівач розрахований на 50 літрів. Оскільки квартира підключена до нічного тарифу — що дає 50% знижки на світло з 23:00 до 07:00 — чоловік переконаний, що тримати прилад увімкненим цілодобово просто невигідно.

Скриншот із Threads / © скриншот

Скриншот із Threads / © скриншот

Аби зрізати суми у платіжках, він придбав розумну Wi-Fi-розетку з функцією обліку кіловатів. За допомогою мобільного додатка автор задав чіткий розклад, за яким водонагрівач працює повністю в автоматичному режимі:

  • 23:00–03:00 — бойлер увімкнено;

  • 03:00–18:00 — бойлер вимкнений;

  • 18:00–20:00 — бойлер увімкнено за потреби;

  • 20:00–23:00 — бойлер вимкнений.

Як пояснює автор, головний нагрів води відбувається в години дії пільгового нічного тарифу. У результаті такого підходу йому вдалося зрізати комунальні витрати практично вдвічі: якщо раніше платіжка за світло становила 900 гривень на місяць, то після налаштування графіка сума знизилася до 473 гривень. За рік така проста оптимізація зберігає в сімейному бюджеті майже 5700 гривень.

Чоловік підкреслив, що сама «розумна» розетка коштує недорого — близько 200 гривень, тому пристрій окупається буквально за перший місяць використання. Водночас він застеріг власників потужних водонагрівачів від купівлі найдешевших моделей: розетка повинна мати достатній запас по струму та відповідати допустимому навантаженню приладу.

У коментарях під дописом розгорнулася дискусія. Один із дописувачів поставив під сумнів обраний графік і запропонував змістити нагрів на відрізок з 05:00 до 07:00 — тобто якнайближче до ранкового пробудження.

Утім, у відповідях зауважили, що суттєвої різниці не буде, адже сучасний водонагрівач працює за принципом термоса: він не лише гріє воду, а й чудово утримує тепло протягом тривалого часу.

Скриншот із Threads / © скриншот

Скриншот із Threads / © скриншот

Більшість інших користувачів схвалили досвід автора. Багато хто зазначив, що вже давно використовує схожі Wi-Fi-розетки або вручну контролює роботу приладу під час пільгових годин, і це дійсно допомагає суттєво зменшити щомісячні витрати на комуналку.

Скриншот із Threads / © скриншот

Скриншот із Threads / © скриншот

Комуналка в Україні 2026 — останні новини

Зауважимо, від 1 вересня тариф на електроенергію для населення залишається на рівні 4,32 грн/кВт·год, однак українці можуть суттєво заощадити, встановивши багатозонний лічильник — двозонний дає змогу платити вдвічі менше вночі (з 23:00 до 07:00), а тризонний — ще вигідніше, хоча має пікові дорожчі години. Нинішня ціна діятиме щонайменше до 31 жовтня 2026 року, а подальші зміни поки невідомі.

Також перед оплатою комунальних рахунків українцям радять ретельно звіряти особовий рахунок, адресу, період нарахування, показання лічильників, тарифи та суми — помилка в будь-якому полі може призвести до неправильного переказу. Фахівці наголошують, що дані слід брати виключно з актуальної платіжки або офіційного кабінету, а не з торішніх квитанцій чи повідомлень у соцмережах.

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