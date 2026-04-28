Як змінилося підтвердження стажу для пенсії 2026 року: держава братиме на себе пошук необхідних даних

Підтвердження стажу 2026 року

В Україні докорінно змінюється підхід до призначення пенсій та підтвердження страхового стажу. Завдяки законопроєкту №13705-д, ухваленому Верховною Радою 9 квітня 2026 року, обов’язок доводити своє право на виплати перекладається з громадянина на державні органи.

Головною причиною реформи стали наслідки повномасштабного вторгнення. Бойові дії призвели до руйнування підприємств, знищення паперових архівів та втрати доступу до документів на окупованих територіях. Багато українців фізично не можуть надати трудові книжки, що раніше робило отримання пенсії практично неможливим.

Держава шукає дані сама

Однією з найважливіших інновацій стає автоматизація процесів, яка дозволяє призначати пенсійні виплати без необхідності особистого візиту чи подання заяви, якщо це передбачено законодавством.

Такий підхід базується на принципі презумпції достовірності державних реєстрів, згідно з яким будь-яка цифрова інформація про трудову діяльність особи, що вже наявна в базах даних, автоматично вважається правдивою і не потребує додаткових підтверджень.

У зв’язку з цим запроваджується заборона на витребування паперових дублікатів. Це означає, що представники Пенсійного фонду більше не мають права вимагати від громадян фізичні довідки за ті періоди роботи, які вже відображені в електронному вигляді.

Натомість на державу покладається обов’язок самостійного розшуку необхідних відомостей. Тепер саме фахівці фонду повинні самостійно формувати запити та отримувати інформацію, звертаючись до Реєстру застрахованих осіб, бази даних платників податків, а також до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Таким чином, основний тягар збору доказів страхового стажу переходить від громадянина до державних інституцій.

Зв’язок з ПФУ через електронний кабінет

Електронний кабінет на порталі послуг Пенсійного фонду тепер виконує роль стає основним та найбільш оперативним каналом зв’язку між державою та громадянином. Через цей персональний простір користувач може вчасно отримувати всі офіційні повідомлення від фонду.

Однією з ключових функцій кабінету є можливість у реальному часі бачити, яких саме відомостей бракує для страхового стажу в державних реєстрах. Це позбавляє людину потреби особисто відвідувати відділення для уточнення даних, оскільки вся інформація про відсутні періоди роботи відображається у зручному цифровому форматі.

Крім того, система автоматично надає користувачеві вичерпні інструкції та алгоритми дій для відновлення інформації. Це перетворює кабінет на повноцінний консультаційний центр, де можна отримати чіткий план дій щодо підтвердження стажу без черг та паперової тяганини.

Завершальним етапом такої взаємодії є можливість подавати всі необхідні документи в електронному вигляді. Користувач може просто завантажити цифрові копії довідок чи контрактів безпосередньо в кабінеті, що забезпечує швидкий та прозорий процес опрацювання даних фахівцями фонду.

Як підтвердити стаж до 2000 року

Особливої уваги потребує період до 1 липня 2000 року, оскільки в цей час в Україні ще не функціонувала єдина цифрова система обліку. У ситуаціях, коли трудова книжка була втрачена, пошкоджена або містить некоректні дані, нове законодавство впроваджує розширений перелік способів підтвердження стажу.

Для розв’язання цієї проблеми можна використовувати різноманітні документальні докази, зокрема офіційні виписки з наказів по підприємству, дані з особових рахунків, архівні відомості про виплату заробітної плати або збережені письмові трудові договори. Окрім паперових архівів, вагомим підтвердженням тепер вважаються фінансові та банківські дані, що фіксують регулярні нарахування за виконану роботу.

Якщо ж жодних документів не збереглося, закон дозволяє спиратися на письмові показання щонайменше двох свідків. Головною умовою є те, що ці люди мають бути колишніми колегами заявника, які працювали з ним на одному підприємстві чи в установі.

У найбільш складних і суперечливих випадках крапку може поставити юридичне рішення суду, яке офіційно встановлює факт трудової діяльності за певний період.

Важливою деталлю реформи є те, що Пенсійний фонд тепер зобов’язаний активно допомагати людині у зборі цієї доказової бази. Це включає не лише сприяння у витребуванні архівних документів, а й професійне консультування щодо підготовки судових позовів, якщо всі інші шляхи підтвердження стажу вичерпано.

