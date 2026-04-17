Як змінилися пенсії в Україні після індексації: де отримують найвищі виплати

Після індексації виплати зросли на 14%. Майже кожен четвертий пенсіонер досі отримує близько 3 500 гривень

В Україні кожен четвертий пенсіонер отримує близько 3 500 гривень

Майже кожен четвертий пенсіонер в Україні досі отримує близько 3,5 тисяч гривень на місяць. За рік частка людей із найнижчими пенсіями зменшилася з 36% до 28%.

Про це йдеться в аналітиці від Опендатабот з посиланням на дані Пенсійного фонду.

Загалом, згідно з дослідженням, до 7 236 гривень (близько 166$) зросла середня пенсія в Україні після щорічної індексації. Це на 14% більше, ніж рік тому.

Найбільше пенсіонерів отримують від 5 до 10 тисяч гривень — це 3,66 мільйона осіб або 36% від загальної кількості. Середня пенсія в цій категорії — 6 686 гривень, а частка таких пенсіонерів збільшилась з 29% до 36%.

За даними експертів, зростає і кількість пенсіонерів, які отримують понад 10 тисяч гривень — 1,86 мільйона. Якщо рік тому таких було 15%, то зараз — уже 19%. У цій групі середня пенсія сягає 16,5 тисяч гривень.

Водночас поступово зменшується частка пенсіонерів із виплатами від 4 до 5 тисяч гривень. Наразі це 1,74 мільйона людей, або 17%, тоді як рік тому їх було близько 20%. Середня пенсія тут — приблизно 4,5 тисячі гривень.

Найвищі пенсії традиційно у Києві — в середньому, 9 864 гривні. Найнижчі — на Тернопільщині, де середня виплата становить 5 612 гривень. Загалом лише у 8 регіонах пенсії дотягують до середнього рівня або перевищують його.

Найбільший приріст середньої пенсії за рік зафіксовано на Рівненщині (+22%) та Житомирщині (+20%).

Аналітики зазначають, що майже кожен четвертий пенсіонер в Україні продовжує працювати — 2,8 мільйона українців. Їхня середня пенсія вища і становить близько 7,9 тисячі гривень на місяць.

Раніше повідомлялося, що деякі українці можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 1038 гривень за наявності медичного висновку.

У квітні 2026 року в Україні проведуть перерахунок виплат для пенсіонерів, які працюють. За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), під цю категорію підпадає приблизно 650 тисяч осіб — це кожен четвертий пенсіонер, який працює. Тим, хто вийшов на пенсію пізніше, на наступний автоматичний перерахунок доведеться чекати до квітня 2027 року.

