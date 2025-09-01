Як змінилися ціни на борщовий набір цієї осені

Борщовий набір / © УНІАН

В Україні минулого тижня помітно знизилися ціни на картоплю та овочі «борщового набору«, хоча на деякі інші продукти спостерігається зростання.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Минулий тиждень на українських ринках відзначився здешевленням картоплі — одного з ключових продуктів «борщового набору». Разом із нею знизилися в ціні й інші традиційні овочі, що входять до цього сегменту, що стало позитивним сигналом для споживачів у сезон активних закупівель.

За даними моніторингу ринкових цін станом на 29 серпня, на українських ринках зафіксовано здешевлення основних овочів «борщового набору». Картопля подешевшала з 12–16 грн/кг до 11–15 грн/кг, буряк — з 12–15 до 9–12 грн/кг, морква — з 10–13 до 8–12 грн/кг, а цибуля ріпчаста знизилася з 10–15 до 10–13 грн/кг.

Ціни на капусту білокачанну залишилися відносно стабільними (6–15 грн/кг проти 6–16 грн/кг тижнем раніше). Натомість червоний помідор знизився з 15–38 до 10–35 грн/кг.

Водночас деякі інші овочі пішли у ріст. Огірок подорожчав із 25–40 до 30–40 грн/кг, а солодкий перець — із 22–60 до 25–70 грн/кг. Перець «Білозерка» зріс із 13–35 до 15–45 грн/кг. Ціни на капусту пекінську підскочили з 28–45 до 40–45 грн/кг, а цвітна — з 25–65 до 35–70 грн/кг. Броколі також додала в ціні — з 40–65 до 55–70 грн/кг.

У сегменті зелені подешевшали кріп і петрушка: остання впала з 60–105 до 50–105 грн/кг. Цибуля зелена знизилася з 100–205 до 100–200 грн/кг.

Солодка кукурудза стала доступнішою — вартість качана зменшилася з 7–12 до 4–10 грн. Натомість часник утримався на високому рівні (50–150 грн/кг).

Фруктовий сегмент демонстрував схожі тенденції — частина позицій дешевшала (малина, слива, нектарин), інші ж продукти дорожчали (лохина, персик, кавун, диня). Виноград знижує ціну вже п’яту тиждень поспіль.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що попри здешевлення частини овочів в Україні, часник навпаки різко подорожчав. За місяць його ціна суттєво зросла: звичайний — з 153 до 176 грн за кілограм, а молодий — із 138 до майже 162 грн.