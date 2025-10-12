У Києві стрімко змінилися ціни на квартири у новобудовах

ЖК Новопечерські Липки

У Києві ціни на нові квартири поводяться по-різному. Середня вартість квадратного метра зросла до 54,2 тис. грн. Але найдешевші квартири економ-класу трохи подешевшали, а житло комфорт-, бізнес- та преміум-класу навпаки продовжує дорожчати. Це показує, що покупці готові платити більше за якість і надійність.

Про це пише OBOZ.UA.

Загальне зростання медіанної вартості квадратного метра у новобудовах столиці супроводжується помітною різницею у ціновій поведінці різних сегментів житла.

Цінова ситуація на первинному ринку столиці

На противагу зростанню медіанної ціни, найдоступніші квартири продовжують знижуватися у вартості, тоді як сегменти «комфорт», «бізнес» та «преміум» фіксують зростання. Аналітики наголошують, що ця тенденція вказує на посилення вимог інвесторів, які виявляють готовність платити більше за кращі характеристики, якість будівництва та вищий ступінь готовності об’єкта.

Станом на 1 жовтня 2025 року, середня медіанна вартість квадратного метра в київських новобудовах сягнула позначки 54,2 тис. грн. Порівняно з січнем того ж року (53,3 тис. грн), це означає зростання майже на 1 тис. грн, що підтверджує повільне, але стійке збільшення цін на первинну нерухомість у Києві. При цьому ціноутворення на ринку Києва демонструє різноспрямовані зміни залежно від класу житла:

Економ-клас: з січня ціна квадратного метра знизилася на 2,7 тис. грн, опустившись з 42,3 тис. грн до 39,6 тис. грн.

Комфорт-клас: зафіксовано зростання на 4,1 тис. грн — з 43 тис. до 47,1 тис. грн.

Бізнес-клас: подорожчав на 0,9 тис. грн, змінивши ціну з 71,2 тис. до 72,1 тис. грн.

Преміум-клас: збільшення склало 4 тис. грн — ціна зросла зі 133 тис. до 137 тис. грн.

Розрив у цінах та регіональні відмінності

Отже, вартість найдешевшого житла зменшується, тоді як більш дороге — зростає. Це свідчить про те, що інвестори стали більш вибірковими і готові інвестувати більше коштів у житло з кращими характеристиками або вищим ступенем будівельної готовності.

На ринку столиці зберігається суттєва різниця у вартості квадратного метра між різними класами житла. Найбільш помітний ціновий розрив спостерігається між бізнес- та преміум-класом, де вартість відрізняється майже вдвічі. Водночас, різниця між середньою вартістю квадратного метра житла преміум- та економ-класу становить 3,5 рази, що є найвищим показником по всій Україні. Значний ціновий розкид також зафіксовано між районами столиці:

Печерський район: утримує позицію найдорожчого, де квадратний метр коштує 114 тис. грн, що на 14 тис. грн більше, ніж було три місяці тому.

Деснянський район: залишається найдешевшим — 37,2 тис. грн за квадратний метр, що є невеликим зниженням порівняно з липнем (39,6 тис. грн).

Незначне зниження середньої ціни також відбулося в Оболонському (з 50,2 тис. до 49,6 тис.), Подільському (з 69,2 тис. до 68,9 тис.) та Шевченківському (з 74,8 тис. до 71 тис.) районах.

Зростання вартості квадратного метра відбувається на тлі збільшення кількості активних будівельних проєктів у столиці. За наведеними даними, станом на початок жовтня у Києві здійснювався продаж квартир у 358 чергах житлових комплексів, будівництво велося на 221 черзі, а підготовчі роботи — на 19 котлованах. Для порівняння, пів року тому було відкрито продажі на 346 чергах та підготовчі роботи велись на 11 котлованах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні активно переглядають ціни на квартири, і найбільші зміни відбуваються в сегменті однокімнатного житла. У Києві та Львові ціни вже досягли європейського рівня, тоді як у Харкові та Миколаєві вони практично не змінюються.

