Як змінилися ціни за останній місяць, і що буде далі: прогноз від НБУ

Ціни в Україні / © pixabay.com

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У квітні 2025 року річна інфляція в Україні прискорилася до 15,1%, проте прогнозується її уповільнення вже найближчими місяцями. Основні причини зростання цін — наслідки торішніх неврожаїв, здорожчання алкоголю та тютюну, а також високі витрати бізнесу на зарплати через дефіцит кадрів.

Про це повідомили в НБУ.

«Натомість заходи НБУ з підтримання стійкої ситуації на валютному ринку та інтересу до гривневих заощаджень обмежували зростання цін. Додатковий вплив мало зниження світових цін на нафту, а також послаблення цінового тиску на внутрішньому оптовому ринку електроенергії», — зазначили в повідомленні.

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Ціни на сирі продукти злетіли на 22,2% в річному вимірі. Основними причинами стали наслідки торішнього неврожаю, квітневі заморозки та дефіцит якісної продукції. Найбільше здорожчали борошно, крупи, овочі борщового набору та фрукти.

Через ранній Великдень у квітні різко зросли ціни на сезонні продукти, зокрема яйця. Дещо зменшити тиск допомогли імпортні постачання та тепличні овочі.

Базова інфляція в Україні знизилася до 12,1%. Темпи зростання цін на оброблені продукти залишилися високими — 17,3% через здорожчання сировини та витрат на оплату праці. Найбільше вдарило по кишенях українців зростання цін на хліб, м’ясо та м’ясопродукти. Водночас світове здешевлення олії та збільшення пропозиції молочних товарів дещо стримали інфляцію.

Зростання цін на непродовольчі товари сповільнилося до 3,8%, що пов’язано зі стабілізацією гривні та зменшенням тиску на імпорт.

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Інфляція послуг залишається на рівні 14,6%. Найбільше здорожчали:

ресторани та кафе,

готельні послуги,

транспорт,

фінансові послуги.

Водночас зростання цін на страхування та послуги догляду сповільнилося.

Ціни на адміністративно-регульовані товари та послуги в Україні за рік зросли на 19,5%. Серед основних причин — підвищення акцизів, їхній перерахунок у євро та додаткове податкове навантаження через коефіцієнт 1,1 до мінімального зобов’язання.

Однак зміцнення гривні до долара дещо пом’якшило ціновий тиск на ринку ліків і медичного обладнання.

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Річне зростання цін на пальне сповільнилося до 3,7% через падіння світових цін на нафту. Проте варто не забувати про щораз більший попит та зміцнення євро, що впливає на вартість імпортних нафтопродуктів.

За даними НБУ, фактичні показники як загальної, так і базової інфляції виявилися трохи нижчими за прогнозні.

«Відповідно до прогнозу НБУ влітку інфляція має повернутися на траєкторію зниження та вже наприкінці року сповільнитися до однознакового рівня», — зазначили в НБУ.

Нагадаємо, в Україні почав стрімко дорожчати один з популярних овочів.

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