Як змінилися зарплати в Україні: хто заробляє найбільше і найменше

Зарплата в Україні / © УНІАН

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У першому кварталі 2025 року середня зарплата в Україні зросла на 24%, порівняно із відповідним періодом минулого року

Такими є дані Державної служби статистики.

За офіційною інформацією, середня зарплата сягнула показника 23 460 грн.

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Минулого року вона становила 21 473 грн, тобто за рік збільшення становить майже 2 тисячі грн.

У Держстаті також порівняли середні заробітні плати штатних працівників у різних сферах діяльності.

Найнижчі середні зарплати отримують працівники галузі освіти (14 307 грн) та мистецтва (16 101 грн).

Найбільше заробляють працівники у таких сферах:

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інформація і телекомунікації – 65 579 грн;

фінансова і страхова діяльність – 50 289 грн;

професійна, наукова та технічна діяльність – 30 868 грн;

гуртова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту та мотоциклів – 28 902 грн;

держуправління й оборона – 28 184 грн.

Раніше у Пенсійному фонді України повідомляли, що у березні середній розмір заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та яка включається до розрахунку пенсії, становив 19 430 грн.

Нагадаємо, уряд України заклав у бюджет-2025 доплати для вчителів і вже працює над переглядом системи оплати праці в освітній сфері.