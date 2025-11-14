Як зміниться мінімальна заробітна плата 2026 року

Українці отримуватимуть більше / © УНІАН

Реклама

Від 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата становитиме 8647 грн у місячному розмірі та 52 грн у погодинному розмірі. Ця норма закладена у проєкті Закону про Державний бюджет України на 2026 рік, який був ухвалений Верховною Радою за основу.

Це перше підвищення «мінімалки» від 2023 року, і воно має стати інструментом підтримки працівників у період високої інфляції та економічної нестабільності.

Згідно з документом, від 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Україні становитиме:

Реклама

8647 грн в місячному розмірі

52 грн в годину — при погодинній роботі

Додамо, що в планах — підвищення мінімальної зарплати України також в 2027 і 2028 роках. В підсумку мінімальна оплата праці має становити не менше 10 тисяч гривень.

Підвищення мінімальної зарплати вплине на низку соціальних і фінансових показників. Зокрема, зросте розмір єдиного соціального внеску для фізичних осіб-підприємців, зміняться ліміти для спрощеної системи оподаткування, а також розрахунок допомоги з безробіття, лікарняних і декретних виплат. Крім того, оновлені показники вплинуть на розмір штрафів за порушення трудового законодавства, які прив’язані до мінімальної зарплати.

Раніше ми писали про те, чи може зарплата бути нижчою за мінімалку. Більше про це читайте у новині.