Як зміниться отримання виплат для сімей полеглих захисників України: подробиці

ЗСУ

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В Україні змінили до порядок надання одноразової грошової допомоги для військовослужбовців, резервістів, військовозобов’язаних та членів їхніх родин.

Про це повідомило Міноборони.

Згідно з новими правилами, у разі смерті військовослужбовця протягом року після звільнення зі служби, якщо вона сталася внаслідок поранення, контузії, каліцтва або хвороби, пов’язаних із проходженням служби, правом на грошову допомогу можна скористатися з дати внесення актового запису про смерть. Раніше відлік починався з дати смерті, зазначеної у свідоцтві.

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Аналогічні норми діють і для резервістів та військовозобов’язаних.

Також постанова врегулювала ситуації, коли особа довгий час залишалася невпізнаною. У разі її подальшої ідентифікації днем виникнення права на допомогу визначено дату внесення відповідних змін до актового запису про смерть.

Для зниклих безвісти, чию смерть було офіційно зареєстровано пізніше, відлік також починається з дати складання актового запису про смерть.

Окрім того, в умовах воєнного стану запроваджується єдиний підхід: відтепер Міністерство оборони та інші державні органи можуть самостійно визначати умови й порядок виплат, узгоджуючи це з Мінфіном та Мінекономіки.

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Нагадаємо, раніше ми писали, які пільги надають дружинам та дітям військових та як їх отримати.