Яка буде пенсія після 35 років стажу, якщо людина отримувала середню зарплату

Пенсія за наявності 35 років стажу

Розмір пенсії в Україні залежить від двох ключових факторів: тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати, яку ви отримували протягом усього трудового життя. Розрахунок пенсії здійснюється за формулою, встановленою законодавством, і базується на офіційних даних, які зберігаються в Пенсійному фонді України.

Вимоги до стажу для виходу на пенсію

На 2025 рік вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком в Україні такі:

у 60 років — потрібно мати не менше 32 років стажу;

у 63 роки — потрібно мати від 22 до 32 років стажу;

у 65 років — потрібно мати від 15 до 22 років стажу.

Таким чином, якщо ви маєте 35 років страхового стажу, ви можете вийти на пенсію в 60 років, оскільки ваш стаж перевищує мінімально необхідний.

Як розрахувати пенсію

Для розрахунку розміру пенсії за віком використовується така формула:

Пенсія = середня зарплата∗Індивідуальний коефіцієнт∗Коефіцієнт стажу

Розглянемо детальніше кожен компонент формули з урахуванням поточних даних:

Середня зарплата — це середній показник зарплати в Україні, з якої сплачувалися страхові внески, за три календарні роки, що передували року звернення за призначенням пенсії. Якщо ви звертаєтеся за пенсією 2025 року, буде враховано середню зарплату за 2022-2024 роки. За даними Пенсійного фонду України, цей показник становить 15 057,09 грн. Індивідуальний коефіцієнт. Цей коефіцієнт показує, наскільки ваша зарплата відрізнялася від середньої по Україні. Він розраховується як співвідношення вашої щомісячної зарплати до середньої зарплати по країні за кожен місяць. Якщо ви заробляли стільки ж, скільки в середньому по Україні, ваш коефіцієнт буде 1. Якщо більше — він буде вище 1, якщо менше — нижче 1. Наприклад, якщо ви заробляли вдвічі більше, ніж у середньому, ваш коефіцієнт становитиме 2. Коефіцієнт стажу. Цей показник розраховується як 0,01∗кількість повних років страхового стажу. Якщо ваш стаж становить 35 років, то коефіцієнт стажу буде 0,01∗35=0,35.

Приклад розрахунку розміру пенсії для 35 років стажу

Давайте розрахуємо приблизний розмір пенсії для людини, яка має 35 років стажу та отримувала зарплату, що відповідала середній по Україні (тобто індивідуальний коефіцієнт дорівнює 1). Використаємо офіційний показник середньої зарплати для розрахунку пенсії 2025 року.

Середня зарплата: 15 057,09 грн

Індивідуальний коефіцієнт: 1

Коефіцієнт стажу: 0,35

Пенсія = 15057,09∗1∗0,35 = 5270 грн

Ця сума є базовою. До неї можуть застосовуватися надбавки та доплати, наприклад, за понаднормовий стаж.

Додаткові фактори, що впливають на розмір пенсії

Понаднормовий стаж. За кожен повний рік страхового стажу, відпрацьований понад необхідний мінімум, пенсія збільшується на 1% від її базового розміру. Для чоловіків мінімальний стаж — 35 років, для жінок — 30 років. У нашому випадку людина з 35 роками стажу, що вийшла на пенсію у 60 років, не має понаднормового стажу.

Пізніший вихід на пенсію. Якщо ви вирішите продовжити працювати після досягнення пенсійного віку, ваша пенсія буде більшою. За кожен повний місяць роботи після виходу на пенсію без отримання виплат розмір пенсії збільшується на 0,5% (або на 0,75% за повний рік).

Мінімальна та максимальна пенсія. Розмір пенсії не може бути нижчим за встановлений державою мінімум (зазвичай це прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність), а також не може перевищувати максимальну суму, яка становить десять прожиткових мінімумів.

Де отримати точний розрахунок

Найкращий спосіб дізнатися точний розмір вашої майбутньої пенсії — скористатися пенсійним калькулятором на офіційному порталі Пенсійного фонду України. Цей інструмент враховує всі офіційні дані про вашу зарплату та стаж, що зберігаються в електронних реєстрах. Також ви можете звернутися до місцевого відділення Пенсійного фонду за індивідуальною консультацією.