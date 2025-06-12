Яка може бути пенсія при зарплаті 20 000 грн 2025 року: що впливає на розмір, детальний розрахунок

Яка може бути пенсія при зарплаті 20 000 грн

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Питання розміру майбутньої пенсії є вкрай актуальним для багатьох українців, адже від цього залежить рівень життя у похилому віці. Розмір пенсійних виплат в Україні визначається індивідуально для кожного громадянина під час її призначення і залежить від кількох ключових факторів, головними з яких є страховий стаж та рівень заробітної плати майбутнього пенсіонера.

Експерт з пенсійної справи Сергій Коробкін розповів, як розраховується пенсія за віком в Україні, та наведе приблизний розрахунок для заробітної плати у 20 000 гривень, враховуючи вимоги 2025 року.

Як розраховується розмір пенсії за віком

Загальне правило досить просте — що вищий офіційний заробіток та довший період сплати страхових внесків, то більшою буде пенсія в майбутньому.

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Основна формула для розрахунку пенсії за віком прописана у статті 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:

П = Зп × Кс

Де:

П — розмір пенсії.

Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи. Цей показник розраховується як добуток середньої заробітної плати по країні за останні три роки перед призначенням пенсії та індивідуального коефіцієнта зарплати пенсіонера.

Кс — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

Розберемо детальніше складові формули:

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Середня заробітна плата (Сз): Це офіційний показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачувалися страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Наприклад, для пенсії, призначеної у 2025 році, буде враховуватися середня зарплата за 2022, 2023 та 2024 роки. За даними Пенсійного фонду України, цей показник для розрахунку пенсій у 2025 році становить 15 057,09 гривень. Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (Ікз): Цей коефіцієнт є найбільш індивідуальним і розраховується за кожен місяць роботи, починаючи з 1 липня 2000 року і до моменту призначення пенсії. Для кожного місяця вираховується співвідношення заробітної плати конкретної особи до середньої зарплати по Україні за той самий місяць. Потім ці місячні коефіцієнти підсумовуються і діляться на загальну кількість місяців, за які бралися дані, для отримання середнього значення. Коефіцієнт страхового стажу (Кс): Він розраховується як кількість місяців загального страхового стажу, поділена на 1200. Простіше кажучи, за кожен рік стажу додається приблизно 1% до розміру зарплати для розрахунку пенсії. Наприклад, 30 років стажу відповідають коефіцієнту 0.30 (30%), 35 років — 0.35 (35%), 40 років — 0.40 (40%) тощо.

Вплив страхового стажу на розмір пенсії та право виходу

Для виходу на пенсію за віком в Україні діють наступні вимоги щодо страхового стажу:

У 60 років (у 2025 році) необхідно мати не менше 32 років страхового стажу. (Вимога стажу щороку збільшується на 12 місяців, поки у 2028 році не досягне 35 років).

У 63 років (у 2025 році) , якщо стаж становить від 22 до 32 років.

У 65 років (у 2025 році), якщо стаж становить від 15 до 22 років.

У випадках, коли людина досягла 65 років, але її страховий стаж менший за 15 років, їй може бути призначена соціальна допомога замість пенсії. Мінімальна пенсія в Україні наразі становить 2361 гривню. Середня пенсія за даними ПФУ на 1 січня 2025 року (якщо це прогнозний показник) може бути близько 5789,05 гривні.

На яку пенсію розраховувати при зарплаті 20 000 гривень: приблизний розрахунок для 2025 року

Точно розрахувати майбутню пенсію самостійно досить складно без доступу до повних даних про середню зарплату по країні за кожен місяць вашого трудового стажу з 2000 року та ваших індивідуальних заробітків. Можна зробити приблизний розрахунок, спираючись на надані дані.

Вихідні дані для прикладу:

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Середня зарплата в Україні для розрахунку пенсії у 2025 році (Сз): 15 057,09 грн (за 2022-2024 рр. — дані ПФУ).

Місячна зарплата - 20 000 грн.

Прогнозований індивідуальний коефіцієнт зарплати (Ікз) . Для спрощеного розрахунку візьмемо 1.3 (для зарплати 20 000 грн відносно середньої в 15 000 грн, що приблизно відповідає 20000/15057.09 = ~1.33). Якщо ваша зарплата завжди була вищою за середню, цей коефіцієнт може бути 1.1 і вище. Якщо ж ваша зарплата у певні періоди була близькою до середньої по країні, він може бути нижчим. Приклад розрахунку місячного коефіцієнта. Якщо зарплата за квітпень 2025 року становила 20 000 грн, а середня по країні за цей місяць була 19 856,19 грн (дані ПФУ), то за такий місяць коефіцієнт буде: 20 000 / 19 856,19 ≈ 1,01. Для повного розрахунку індивідуальний коефіцієнт (Ікз) буде середнім значенням таких місячних коефіцієнтів за весь період вашого стажу з 2000 року. Приймемо для прикладу середнє значення Ікз = 1.1

Страховий стаж — 35 років. Це перевищує мінімальні вимоги для виходу на пенсію у 60 років у 2025 році (32 роки).

Коефіцієнт страхового стажу (Кс) — 35 років × 0,01 = 0.35. (або 35 років × 12 місяців ÷ 1 200 = 0.35).

Тепер підставимо ці значення у формулу:

Визначаємо «Зп» (заробітну плату, яка береться для розрахунку пенсії): Сз × Ікз = 15 057,09 грн × 1.1 = 16 562,80 грн (округлено) Розраховуємо «П» (розмір пенсії): П = Зп × Кс = 16 562,80 грн × 0.35 = 5 796,98 грн (округлено до 5 797 грн).

Важливі уточнення:

Індивідуальний коефіцієнт зарплати є середнім значенням за весь період роботи з 1 липня 2000 року, тому він може значно відрізнятися залежно від того, як співвідносилася ваша зарплата із середньою по країні протягом цих років.

Показник середньої зарплати за три роки, що передують призначенню пенсії (Зп_середня), є змінним і залежить від конкретного року виходу на пенсію.

Пенсійний фонд України регулярно публікує дані про рівень середньої зарплати в Україні за кожен місяць з 2000 року. Для точного розрахунку необхідно використовувати ці офіційні дані, які доступні в особистому кабінеті на порталі ПФУ.

Таким чином, при зарплаті 20 000 гривень та страховому стажі у 35 років, пенсія у 2025 році може становити приблизно 5 797 гривень. Ця сума може бути вищою або нижчою залежно від індивідуального коефіцієнта зарплати, який формується на основі всіх ваших заробітків з 2000 року.

Для отримання точного розрахунку або прогнозу розміру вашої майбутньої пенсії рекомендується звернутися до Пенсійного фонду України, де фахівці зможуть провести індивідуальний розрахунок на основі всіх наявних даних про ваш страховий стаж та заробітну плату.

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