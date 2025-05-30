Яке майбутнє долара у світі та чи є йому заміна: позиція НБУ

Долар / © Getty Images

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З розвитком сучасних технологій потреба в єдиній світовій валюті зменшується, проте жоден із можливих конкурентів долара наразі не здатен його витіснити з лідерської позиції.

Про це заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук розповів у інтерв’ю Forbes Ukraine.

За словами Ніколайчука, тенденція до поступового зниження значущості долара як провідної резервної валюти почала проявлятися ще близько 2015 року — саме тоді американська валюта досягла свого пікового значення.

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«Водночас на сьогоднішній день немає альтернативи для долара в цій ролі. Тому в найближче десятиліття долар точно залишатиметься основною світовою резервною валютою. Однак його конкуренти, скоріш за все, потрошечки будуть послаблювати цю його роль», — наголосив заступник голови НБУ.

На його думку, США, швидше за все, утримають позиції найбільшої економіки світу, а фінансові ринки, зокрема ті, що працюють у доларах, і надалі відіграватимуть провідну роль.

Яка валюта може скласти конкуренцію долару?

Хоча зараз немає реального претендента на заміну долара як головної резервної валюти, існують фактори, що знижують довіру до нього. Зокрема, це значний бюджетний дефіцит США, зростальний державний борг, активне використання санкцій Вашингтоном, а також останні спроби тиску на незалежність Федеральної резервної системи.

«Це створює передумови для пошуку якихось альтернатив. Жодна з цих альтернатив на сьогоднішній день не має шансу на те, щоб зіштовхнути долар з п’єдесталу», — зазначив Ніколайчук.

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Він також не виключає, що на локальних рівнях посилюватимуться інші валюти — зокрема євро та китайський юань.

«Можливо навіть, я не виключаю, що збільшиться роль, наприклад, бразильського реалу, якщо ми говоримо про регіон Південної Америки. Також посилюватиметься роль криптовалют. Однак не настільки, щоб, знову ж таки, зіштовхнути долар з цього п’єдесталу», — розповів заступник очільника НБУ.

Проте, як наголосив він, кожна з цих альтернатив має серйозні вразливості, які заважають їм стати повноцінною заміною долара. Разом із тим, технологічний прогрес і розвиток нових платіжних рішень зменшують потребу у наявності однієї універсальної валюти для глобальних розрахунків.

«І саме з цим я пов’язую можливість того, що на регіональному рівні долар втрачатиме свою силу», — підсумував Ніколайчук.

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Нагадаємо, на початку травня голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Україна починає обмірковувати відмову від прив’язки гривні до долара та можливе посилення її зв’язку з євро. Це відбувається на тлі руйнування глобальних торговельних ланцюгів і поглиблення економічної інтеграції з ЄС.