Які будуть ціни на молочні продукти в Україні: невтішний прогноз

Після свят молочні продукти в супермаркетах здорожчають.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Молочні продукти

Молочні продукти / © Pixabay

В Україні молочні продукти — молоко, вершкове масло та кисломолочні вироби — залишаються одними з найдорожчих позицій у споживчому кошику українців. За останні 12 місяців ціни на них зросли приблизно на 15–25%.

Про це пишуть Новини.LIVE.

Економіст Володимир Чиж наголосив, що нове підвищення цін у січні є цілком прогнозованим і стосуватиметься, зокрема, вершкового масла та продукції, що підлягає переробці. Він пояснив, що головними факторами зростання вартості є:

  • здорожчання кормів для тваринництва;

  • збільшення витрат на логістику та пальне;

  • висока вартість енергоносіїв;

  • необхідність закупівлі генераторів та палива через періодичні відключення електропостачання для збереження молочної продукції.

Наразі середня ціна за упаковку молока з жирністю 2,6% становить 56,98 грн (станом на 11 грудня 2025 року), проте в різних мережах вона значно коливається:

  • Сільпо — 33,99 грн за 900 мл;

  • Новус — 37,79 грн;

  • Фора — 38,90 грн;

  • Ашан — 39,40 грн;

  • АТБ — 39,60 грн (1,5% жирності);

  • Варус — 41,30 грн;

  • Метро — 41,90 грн;

  • МегаМаркет — 46,60 грн (1,6% жирності).

Експерт підкреслив, що хоча іноді можна скористатися акційними пропозиціями, вони не зможуть повністю компенсувати загальний інфляційний тиск, який вже відчувають українські споживачі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що є молочний продукт зовсім не корисний для вашого здоров’я, але він є майже у всіх холодильниках.

