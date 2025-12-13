Які будуть ціни на молочні продукти в Україні: невтішний прогноз

Молочні продукти / © Pixabay

В Україні молочні продукти — молоко, вершкове масло та кисломолочні вироби — залишаються одними з найдорожчих позицій у споживчому кошику українців. За останні 12 місяців ціни на них зросли приблизно на 15–25%.

Про це пишуть Новини.LIVE.

Економіст Володимир Чиж наголосив, що нове підвищення цін у січні є цілком прогнозованим і стосуватиметься, зокрема, вершкового масла та продукції, що підлягає переробці. Він пояснив, що головними факторами зростання вартості є:

здорожчання кормів для тваринництва;

збільшення витрат на логістику та пальне;

висока вартість енергоносіїв;

необхідність закупівлі генераторів та палива через періодичні відключення електропостачання для збереження молочної продукції.

Наразі середня ціна за упаковку молока з жирністю 2,6% становить 56,98 грн (станом на 11 грудня 2025 року), проте в різних мережах вона значно коливається:

Сільпо — 33,99 грн за 900 мл;

Новус — 37,79 грн;

Фора — 38,90 грн;

Ашан — 39,40 грн;

АТБ — 39,60 грн (1,5% жирності);

Варус — 41,30 грн;

Метро — 41,90 грн;

МегаМаркет — 46,60 грн (1,6% жирності).

Експерт підкреслив, що хоча іноді можна скористатися акційними пропозиціями, вони не зможуть повністю компенсувати загальний інфляційний тиск, який вже відчувають українські споживачі.

