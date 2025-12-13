- Дата публікації
Які будуть ціни на молочні продукти в Україні: невтішний прогноз
Після свят молочні продукти в супермаркетах здорожчають.
В Україні молочні продукти — молоко, вершкове масло та кисломолочні вироби — залишаються одними з найдорожчих позицій у споживчому кошику українців. За останні 12 місяців ціни на них зросли приблизно на 15–25%.
Про це пишуть Новини.LIVE.
Економіст Володимир Чиж наголосив, що нове підвищення цін у січні є цілком прогнозованим і стосуватиметься, зокрема, вершкового масла та продукції, що підлягає переробці. Він пояснив, що головними факторами зростання вартості є:
здорожчання кормів для тваринництва;
збільшення витрат на логістику та пальне;
висока вартість енергоносіїв;
необхідність закупівлі генераторів та палива через періодичні відключення електропостачання для збереження молочної продукції.
Наразі середня ціна за упаковку молока з жирністю 2,6% становить 56,98 грн (станом на 11 грудня 2025 року), проте в різних мережах вона значно коливається:
Сільпо — 33,99 грн за 900 мл;
Новус — 37,79 грн;
Фора — 38,90 грн;
Ашан — 39,40 грн;
АТБ — 39,60 грн (1,5% жирності);
Варус — 41,30 грн;
Метро — 41,90 грн;
МегаМаркет — 46,60 грн (1,6% жирності).
Експерт підкреслив, що хоча іноді можна скористатися акційними пропозиціями, вони не зможуть повністю компенсувати загальний інфляційний тиск, який вже відчувають українські споживачі.
