Які державні соціальні виплати передбачено 2026 року

Ухвалений держбюджет передбачає помірне зростання соціальних стандартів наступного року / © ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Верховна Рада ухвалила 3 грудня Державний бюджет на 2026 рік. Згідно з документом, наступного року передбачене зростання прожиткового мінімуму для різних категорій населення.

Підвищення прожиткового мінімуму вплине на пенсії, соціальні виплати, податкові пільги, штрафи та мінімальну зарплату, зазначає Мінсоцполітики.

Основні напрямки соціальних видатків 2026 року

Пенсії — 251,3 млрд грн

Підтримка громадян у складних життєвих обставинах — 102,7 млрд грн, з них:

9,2 млрд грн — базова соціальна допомога

48,4 млрд грн — підтримка ВПО

Підтримка сімей з дітьми — 52,7 млрд грн, у тому числі 24,5 млрд грн на нові програми:

50 000 грн — одноразова виплата при народженні дитини;

7 000 грн щомісяця — догляд за дитиною до 1 року;

7 000 грн щомісяця — програма «єЯсла» для дітей 1–3 років;

5 000 грн — одноразова виплата школярам-першокласникам «Пакунок школяра»

Соціальний захист осіб з інвалідністю — 9,9 млрд грн

Субсидії та пільги — 42,3 млрд грн

Розвиток системи соціальних послуг — 2,4 млрд грн

Інші соціальні виплати — 2,1 млрд грн

Нагадаємо, ключовим пріоритетом бюджету на наступний рік став сектор оборони, який акумулює понад половину всіх видатків. Соціальна сфера, освіта й медицина отримали збалансоване, але економне фінансування, тоді як капітальні інвестиції суттєво обмежені.