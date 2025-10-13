Які долари не беруть банки та обмінники: на що обов’язково треба звернути увагу

Обмін валют / © Associated Press

Українські банки та обмінники можуть не приймати деякі купюри іноземних валют — у т.ч., долари. Причому, цілком законно — адже чинні правила дозволяють відмовлятися від приймання зіпсованих купюр.

Про це розповіли в НБУ. Там зазначили, що йдеться про банкноти з пошкодженими елементами:

дизайну;

захисту.

Тим не менш, можливість обміняти такі купюри все ж є — за принципом інкасо. Тобто, доведеться сплатити комісію, розмір якої визначає сам банк.

У цьому випадку банк приймає пошкоджені іноземні банкноти і направляє їх у закордонний банк-емітент. Робиться це для:

перевірки справжності купюри;

ухвалення рішення про обмін.

Водночас комісію доведеться сплатити незалежно від результату розгляду. Тобто, навіть якщо банк-емітент відмовить у прийомі купюри.

«Якщо у вас є іноземні банкноти, що містять написи, забруднення, надриви або розрізи, ви можете здати їх на інкасо. Потрібно звернутися до будь-якого українського банку, який здійснює операції з відповідною іноземною валютою. Банки приймають пошкоджені та зношені банкноти, передають їх у країну походження та обмінюють на придатні», — розповіли в Нацбанку.

Чи можна обміняти старі долари

Водночас, підкреслюється, для обміну валюти старого зразка і специфічного номіналу спершу слід перевірити, чи не втратила банкнота платіжну спроможність. Зробити це можна на сайті центрального банку країни, якій належить валюта. Адже:

У деяких випадках така валюта може бути обміняна в будь-якому обмінному пункті.

«Наприклад, у випадку з банкнотою 500 євро або доларами США, надрукованими після 1914 року, які залишаються платіжними засобами», — розповіли в Нацбанку.

Однак в інших випадках валюту можна обміняти тільки в центральних банках країн-емітентів.

Нагадаємо, на валютному ринку України знову зміна трендів: курс долара на минулому тижні пішов угору, а євро продовжив дешевшати.