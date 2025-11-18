Які долари неможливо обміняти в Україні: перелік банкнот

Гроші / © Associated Press

Українці можуть опинитися в ситуації, коли наявну готівкову валюту неможливо обміняти або витратити. Від деяких купюр легше позбутися альтернативними шляхами, ніж знайти покупця в офіційних фінансових установах.

Про це пише Новини.LIVE.

Йдеться про специфічні номінали американської валюти, а також про банкноти в певному фізичному стані.

Чому не приймають великі номінали

Мало хто знає, але в історії США випускалися банкноти номіналом значно вищим за звичні 100 доларів. Йдеться про купюри у 500, 1000, 5000 та навіть 10 000 доларів.

Проте спроба обміняти такий «скарб» в українському банку чи обміннику приречена на невдачу.

Останній друк цих банкнот відбувся ще у 1945 році. Офіційно з обігу їх почали вилучати у 1969 році.

Хоча формально вони залишаються платіжним засобом у США, в Україні фінансові установи з ними не працюють. Єдиний варіант для власників таких раритетів — продаж на чорному ринку або колекціонерам, де вони розглядаються виключно як інвестиційний актив та боністична цінність.

Що робити з пошкодженими грошима

Інша категорія «проблемних» доларів — це фізично зношені або пошкоджені банкноти. Банки та обмінники відмовляють у звичайному обміні, якщо на купюрі присутні:

розриви або сліди склеювання;

плями (жир, фарба, чорнило);

зміни первісного кольору;

пошкодження дизайну або елементів захисту.

Для власників пошкодженої валюти існує легальний вихід, проте він не завжди вигідний. Банки можуть прийняти такі гроші через процедуру інкасо.

Це означає, що український банк приймає вашу купюру і надсилає її до іноземного банку-кореспондента для обміну на нову. Важливі нюанси інкасо:

Це не миттєво: процедура може займати від кількох тижнів до місяців.

Це платно: банки стягують комісію за цю послугу (зазвичай від 10% до 30% від номіналу).

Експерти зазначають, що звертатися до процедури інкасо вигідно лише за умови наявності великої суми пошкодженої валюти. Якщо ж у вас одна-дві зіпсовані купюри дрібного номіналу, комісія може «з’їсти» значну частину їхньої вартості.

