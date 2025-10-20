Які форми найму працівників найпопулярніші у польському бізнесі?

Реклама

У свою чергу, широке поняття “оренда працівників” у Польщі ділиться на “тимчасову роботу” та “аутстаффінг”. В загальному ж розумінні, оренда працівників (wynajem pracowników) – це гнучка форма зайнятості, яка дозволяє польським підприємствам швидко реагувати на зміни попиту на робочу силу.

Давайте розглянемо, у чому відмінність між орендою тимчасових працівників та аутстаффінгом і як ці дві форми працевлаштування допомагають сусідам швидко розвивати свою економіку?

Що таке оренда тимчасових працівників?

Короткотермінова оренда працівників, також відома як робота через кадрові агенції, полягає в тому, що підприємство користується послугами працівників, які формально працевлаштовані в агенції тимчасового працевлаштування. Працівник виконує обов'язки на території компанії-користувача, але його роботодавцем залишається агенція, яка відповідає за виплату зарплати, відрахування внесків та інші формальності, пов'язані з працевлаштуванням. Не варто думати, що слово “тимчасовий” відноситься до роботи на декілька тижнів або місяців. Згідно польського законодавства такий працівник може працювати навіть до півтора року включно.

Переваги оренди працівників

Гнучкість – можливість швидко наймати та звільняти працівників відповідно до поточних потреб компанії

Зниження адміністративних витрат – агенція займається всіма формальностями, пов'язаними з працевлаштуванням

Швидкість набору персоналу – агенції мають базу кваліфікованих кандидатів, готових негайно розпочати роботу

Заповнення тимчасових вакансій – ідеальне рішення на час відпусток, хвороб або збільшення замовлень

Аутстаффінг працівників – що це таке?

Аутстаффінг працівників – це форма зайнятості, де працівник переводиться з однієї компанії в іншу, зберігаючи при цьому своє первинне працевлаштування. На відміну від оренди тимчасових працівників, де працівника наймає агенція, при аутстаффінгу працівник залишається працівником свого первинного роботодавця, але виконує завдання для іншої компанії.

Резюме

Оренда тимчасових працівників та аутстаффінг – це дві різні форми зайнятості на польському ринку працевлаштування, які відповідають різним потребам підприємств. Оренда тимчасових працівників забезпечує гнучкість та швидкість у наборі персоналу, тоді як аутстаффінг дозволяє довгострокові трансфери працівників між компаніями. Вибір відповідної форми зайнятості залежить від специфічних потреб компанії та характеру виконуваних завдань.

Інформація, на основі якої висвітлені ключові аспекти у цій статті, надана польською агенцією з працевлаштування Worksol Group. Компанія працює на польському ринку працевлаштування з 2009 року, входить до лідерів HR-сфери Польщі.