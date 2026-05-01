Гроші
125
2 хв

Які купюри найчастіше підробляють в Україні: Нацбанк оприлюднив статистику

Минулого року на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало лише близько 1,7 підроблених.

Богдан Скаврон
Долари

Кількість несправжніх готівкових грошей в Україні 2025 року знизилася порівняно з попереднім роком. Найчастіше серед фальшивок трапляються 500-гривневі банкноти та купюри номіналом 100 доларів.

Про це йдеться у повідомленні Нацбанку щодо рівня фальсифікації купюр гривні, долара та євро.

За результатами перевірки минулого року було встановлено, що на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало близько 1,7 підроблених. Це найнижчий показник від початку повномасштабного вторгнення.

Зокрема, 2024 року на мільйон справжніх банкнот виявляли близько 5,1 підроблених.

Найчастіше 2025 року з обігу вилучалися підроблені банкноти двох номіналів:

  • 500 грн (80%);

  • 200 грн (13%).

Вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 20, 50, 100 та 1000 грн становили лише 7%.

«Минулого року (як і 2021–2024 років) найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка (2003–2007 років), зокрема 500 гривень зразка 2006 року», — уточнили в Нацбанку.

Рівень вилучення несправжньої готівки іноземної валюти за підсумками 2025 року також знизився на чверть. Найбільше підробляли доларові банкноти — 93% від загальної кількості, євро — лише 7% фальсифікату.

Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів:

  • 50 та 100 доларів США (13% та 85% від загальної кількості вилучених підробок);

  • 50, 100, 200 та 500 євро (35%, 22%, 26% та 15%).

«Для уникнення випадків отримання підробок іноземної валюти Національний банк радить ніколи не здійснювати валютно-обмінні операції "на руках", через інтернет тощо. Для цього слід звертатися виключно до ліцензованих Національним банком пунктів обміну валюти банків або небанківських фінансових установ», — наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк України від 25 квітня 2026 року пом’якшив низку валютних обмежень.

