ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
254
Час на прочитання
1 хв

Які гривні підробляють найчастіше в Україні: названо номінали-лідери

В Україні суттєво зменшилася кількість фальшивих банкнот: за даними НБУ, на 1 млн справжніх припадає лише 1,7 підробки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Статистика НБУ показує різке зниження підробок гривні 2025 року та домінування фальшивих купюр старих зразків / © Фото з відкритих джерел

В Україні відбулося суттєве скорочення рівня фальшивих купюр. Зменшення відбулося майже атричі порівняно з 2024 роком.

Про це повідомив Національний банк України.

Там оприлюднили дані щодо підроблення банкнот гривні за підсумками 2025 року.

У середньому на 1 мільйон справжніх банкнот припадало близько 1,7 підробленої купюри. Це найнижчий рівень від початку повномасштабної війни. Для порівняння, 2024 року цей показник становив приблизно 5,1 підробки на мільйон.

Як зазначають у НБУ, для євро ситуація залишається гіршою: за даними Європейського центрального банку, у країнах ЄС 2025 року рівень підробок був у понад вісім разів вищим і сягав 14 підроблених банкнот на мільйон.

Які купюри підробляють найчастіше

Найчастіше в обігу виявляли фальшиві купюри номіналом 500 гривень — вони становили близько 80% від усіх вилучених підробок. Далі йдуть 200 гривень — 13%. Інші номінали — 20, 50, 100 і 1000 гривень — разом становили лише 7%.

Фахівці зазначають, що переважна більшість підробок припадала на банкноти старих зразків, випущених у 2003–2007 роках, зокрема 500 гривень зразка 2006-го.

Водночас підробки сучасних банкнот (2014–2019 років випуску) залишаються рідкістю — лише близько 10% від загальної кількості вилучених фальшивок. Це приблизно 0,2 підробленої банкноти на мільйон справжніх.

Більшість виявлених фальшивок була низької якості та розрахована на неуважність під час розрахунків у торгівлі або побутових операціях.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
254
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie