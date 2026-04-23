Які гривні підробляють найчастіше в Україні: названо номінали-лідери
В Україні суттєво зменшилася кількість фальшивих банкнот: за даними НБУ, на 1 млн справжніх припадає лише 1,7 підробки.
В Україні відбулося суттєве скорочення рівня фальшивих купюр. Зменшення відбулося майже атричі порівняно з 2024 роком.
Про це повідомив Національний банк України.
Там оприлюднили дані щодо підроблення банкнот гривні за підсумками 2025 року.
У середньому на 1 мільйон справжніх банкнот припадало близько 1,7 підробленої купюри. Це найнижчий рівень від початку повномасштабної війни. Для порівняння, 2024 року цей показник становив приблизно 5,1 підробки на мільйон.
Як зазначають у НБУ, для євро ситуація залишається гіршою: за даними Європейського центрального банку, у країнах ЄС 2025 року рівень підробок був у понад вісім разів вищим і сягав 14 підроблених банкнот на мільйон.
Які купюри підробляють найчастіше
Найчастіше в обігу виявляли фальшиві купюри номіналом 500 гривень — вони становили близько 80% від усіх вилучених підробок. Далі йдуть 200 гривень — 13%. Інші номінали — 20, 50, 100 і 1000 гривень — разом становили лише 7%.
Фахівці зазначають, що переважна більшість підробок припадала на банкноти старих зразків, випущених у 2003–2007 роках, зокрема 500 гривень зразка 2006-го.
Водночас підробки сучасних банкнот (2014–2019 років випуску) залишаються рідкістю — лише близько 10% від загальної кількості вилучених фальшивок. Це приблизно 0,2 підробленої банкноти на мільйон справжніх.
Більшість виявлених фальшивок була низької якості та розрахована на неуважність під час розрахунків у торгівлі або побутових операціях.