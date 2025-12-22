ТСН у соціальних мережах

Які монети та купюри виходять з обігу в Україні

Виведення монет і банкнот з обігу — це процес, який регулюється центральними банками залежно від економічних, технічних і практичних факторів.

Найдрібніші монети вже не потрібні і не виконують свої функції

В Україні поступово вилучають монети номіналом 10 копійок (від 1 жовтня 2025 року), а раніше з обігу були повністю виведено монети 1, 2, 5 та 25 копійок. Усі ці монети залишаються платіжним засобом, але, потрапляючи до банків, більше не повертаються в обіг.

Банкноти мають обмежений термін служби. Паперові купюри зношуються в середньому за 2–5 років залежно від якості матеріалу і інтенсивності використання. Монети служать довше, але теж з часом втрачають чіткість зображення і стають незручними для розрахунків.

За умови зростання цін на товари і послуги дрібні монети та купюри втрачають покупну спроможність і стають незручними.

НБУ регулярно оновлює банкноти та монети, а старі номінали та зразки поступово виводяться з обігу.

Які купюри вийшли з обігу в Україні:

  • усі банкноти до 2003 року випуску,

  • банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень старого зразка замінюються на монети,

  • банкноти номіналом 100, 200 і 500 гривень зразка 2003–2006 років вилучаються і замінюються на нові, з удосконаленим захистом.

Які копійки не ходять в Україні: з обігу виведено 1, 2, 5 і 25 копійок, а старі зразки монет 1 і 2 гривні поступово витісняються новими.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №14093 про перейменування розмінної монети України. Замість слова «копійка» пропонують запровадити «шаг».

