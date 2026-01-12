Пошуки роботи / © Veer

Ситуація на ринку праці стає дедалі напруженішою: показник конкуренції серед шукачів роботи стрімко зростає. Зокрема, у Сполучених Штатах кількість претендентів на одне робоче місце збільшилася вдвічі, порівняно з весною 2022 року. Ускладнення процесу працевлаштування зумовлене не лише великою конкуренцією, а й відчутним дефіцитом актуальних навичок у кандидатів.

Знаходити роботу допомагає ШІ

На першому місці з-поміж усіх перешкод, що заважають знайти роботу, майже дві третини опитаних людей назвали конкуренцію на ринку праці. Про це йдеться у дослідженні linkedin.

Друге місце займає невпевненість в тому, чи підходить людина на посаду, а третє — прогалини у навичках.

Натомість рекрутери заявляють, що мають менше вакансій, а вимоги до кандидатів зростають.

66% рекрутерів повідомили, що за останній рік їм важче знайти кваліфікованих спеціалістів.

крім того, від них очікують швидшого закриття вакансії та пошук сильніших кандидатів, які не завжди можна помітити з першого погляду.

У дослідженні окреме місце надається штучному інтелекту, адже чимало рекрутерів під час підбору персоналу звертаюся саме до нього.

Відтак дві третини рекрутерів планують збільшити використання ШІ для попереднього відбору на співбесіди у 2026 році.

Натомість серед тих, хто шукає роботу, 81% вже використовує ШІ. А майже половина запевняє, що інструменти штучного інтелекту підвищують впевненість на співбесіді.

Які професії стануть потрібними у 2026 році?

За прогнозами World Economic Forum, на 2026 рік найбільше може зрости попит на такі професії:

Спеціалісти з даних (Big Data) — йдеться про аналіз даних та використання великих обсягів даних у роботі.

AI та Machine Learning спеціалісти — люди, які займаються розробкою та впровадженням систем штучного інтелекту.

FinTech інженери — фахівці у фінансових технологіях.

Розробники програмного забезпечення та додатків.

Інформаційні та кібербезпекові аналітики — попит на професію росте на тлі зростання кіберзагроз.

Екологічні та енергетичні інженери — фахівці, що пов’язані із «зеленою» трансформацією.

Натомість у США на 2026 рік до п’яти професій, які найшвидше зростають, за даними linkedin, входять: інженери ШІ, консультанти та стратеги зі ШІ, фахівці з продажу новобудов, анотатори даних та дослідники штучного інтелекту/модельного навчання.

А як в Україні?

Раніше ТСН.ua писав про те, що український ринок праці найближчими роками зазнає суттєвих змін. Навіть після завершення війни попит на кадри формуватиметься під впливом цифровізації, масштабного відновлення країни та переходу до «зелених» технологій. Уже зараз експерти радять замислюватися, які спеціальності матимуть найбільші перспективи — як для молоді, так і для тих, хто планує змінити професію.

За прогнозом штучного інтелекту GPT, через 3–5 років в Україні найбільше цінуватимуть фахівців у сферах технологій, інженерії, медицини та логістики. Саме ці напрями стануть ключовими для економічного відновлення та розвитку країни.

Варто зазначити, що найбільше роботодавцям бракує фахівців робітничих та педагогічних спеціальностей: лідерами за кількістю вакансій стали електромонтери, асистенти вчителів, слюсарі-сантехніки та слюсарі-ремонтники. Також значний попит спостерігається на офіціантів, токарів та операторів верстатів з програмним керуванням.