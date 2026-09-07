Які овочі дорожчають просто зараз: актуальні ціни на ринках України

Які овочі здорожчали у вересні / © Pixabay

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Аналітики підбили підсумки цін на українських ринках. Так, вдалося дізнатися, що протягом першого тижня вересня українці найактивніше купували яблука, водночас почали дорожчати білокачанна капуста, помідори, огірки та зелена цибуля. Розповідаємо детальніше про актуальні ціни на овочі та фрукти.

Про це повідомляє портал EastFruit.

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Які овочі та фрукти можна купити на ринках зараз: що пропонують продавці

В Україні протягом останнього тижня здешевшали ріпчаста цибуля та морква. Водночас більшість інших овочів почала стрімко дорожчати. На ринках активно збільшується пропозиція помідорів, слив та білокачанної капусти, однак ціни поки що не зменшуються.

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Українці охоче купують цукрову кукурудзу, пекінську та цвітну капусту, а також солодкий перець та помідори на соління. Росте попит на цибулю. Також активно українці почали купувати овочі на «борщовий набір».

Товаром №1 на ринках за минулий тиждень стали яблука. Також на поличках супермаркетів та на ринках уже почала з’являтися турецька хурма.

Поступово скорочується пропозиція винограду, адже починає завершуватися сезон збору урожаю.

Ціни на овочі та фрукти на початку вересня: що здорожчало

Протягом останнього тижня ринок овочів відзначився впевненим зростанням вартості білокачанної капусти. Через брак пропозиції вгору пішли цінники на огірки, а услід за ними підвищилася вартість томатів. Здорожчали також баклажани, гострий перець та свіжа зелень.

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Тимчасово здешевшали цвітна, пекінська капуста та броколі, а також морква, й ріпчаста цибуля.

Сезонний спад цін подовжився на малину, лохину, виноград та персики. Натомість суниця садова, сливи й нектарини вже дорожчають, як і кавуни з динями.

Наразі на українських ринках за результатами першого тижня вересня спостерігаються такі ціни на овочі та зелень:

Білокачанна капуста: 18–22 грн/кг

Морква: 12–14 грн/кг

Цибуля ріпчаста: 12–14 грн/кг

Помідори: 25–40 грн/кг

Огірки: 30–55 грн/кг

Перець солодкий: 28–60 грн/кг

Капуста цвітна: 40–50 грн/кг

Броколі: 45–55 грн/кг

Капуста пекінська: 48–55 грн/кг

Баклажани: 40–45 грн/кг

Перець гострий: 70–200 грн/кг

Петрушка: 150–180 грн/кг

Зелена цибуля: 175–185 грн/кг

Не змінилися за цей тиждень ціни на картоплю (11–13 грн/кг), буряк (10–12 грн/кг), кабачки (33–37 грн/кг), часник (60–170 грн/кг), цукрову кукурудзу (7–9 грн/шт), кріп (145–155 грн/кг) та салат (80–100 грн/кг).

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На фрукти, ягоди та баштанні ціни такі:

Груші: 45–70 грн/кг

Суниця садова: 140–160 грн/кг

Лохина: 190–230 грн/кг

Абрикоси: 60–80 грн/кг

Персики: 40–70 грн/кг

Нектарини: 70–100 грн/кг

Малина: 180–250 грн/кг

Сливи: 18–50 грн/кг

Кавуни: 8–12 грн/кг

Дині: 25–30 грн/кг

Виноград: 60–110 грн/кг

Не змінилися ціни на яблука (16–40 грн/кг), апельсини (50–130 грн/кг), лимони (100–120 грн/кг), банани (60–70 грн/кг) та гранати (190–210 грн/кг).

В Україні здорожчає риба

Нагадаємо, в Україні очікується чергове зростання цін на рибу. За словами голови спілки «Риба України» Любомира Гайдамаки, через складну логістику через ЄС, стрибки курсу валют та зростання вартості пального й електроенергії імпортна риба може здорожчати на 10–20%, а за негативного сценарію — на 25–30%.

Вітчизняна продукція також додасть у ціні: від 5% до 12% загалом, а найбільш вразливі форель та кларієвий сом — до 15–20%.

Дефіциту риби не передбачається, проте імпорт формує близько 93–94% легального ринку країни. Близько 80% закупівлі припадає на види, які неможливо виростити у місцевих водоймах (хек, скумбрія, оселедець, лосось тощо).

Через це українська риба не зможе повноцінно замінити імпортну. Станом на кінець серпня ціни на вітчизняного товстолоба становили 170–190 грн/кг, коропа — близько 300 грн/кг, а форелі — до 500 грн/кг.

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