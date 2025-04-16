Які пенсії отримують українці: в яких регіонах найбільші виплати

Пенсії в Україні / © ТСН.ua

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Попри щорічну індексацію, реальна пенсія в Україні продовжує зменшуватися. Станом на початок квітня 2025 року в Україні налічується 10,3 мільйона пенсіонерів — це на 176 тисяч менше, ніж рік тому.

Про це повідомив портал «Опендатабот».

Після індексації середня пенсія в країні сягнула 6 341 грн (близько $152). У гривні це на 10% більше, ніж торік, але інфляція за той же період склала 14,6%. Таким чином, купівельна спроможність продовжує падати.

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Кожен третій пенсіонер (32,3% або понад 3 млн осіб) отримують 3 340 грн ($80). Ще 398 тисяч українців отримують менше 3 000 грн, хоча після індексації їхня кількість зменшилася майже у 7 разів.

Розподіл пенсій за розміром:

Понад 10 000 грн — 14,5% (1,5 млн осіб)

5 001–10 000 грн — 28,9% (2,99 млн)

4 001–5 000 грн — 20,4% (2,1 млн)

3 001–4 000 грн — 32,3% (3,34 млн)

До 3 000 грн — 3,9% (398 тисяч)

В Україні понад 1,5 мільйона пенсіонерів, або 14,5%, отримують щомісяця більше ніж 10 тисяч гривень. У середньому ця сума становить 15 640 грн ($374). Ще близько 3 мільйонів людей мають пенсії трохи вищі за середній показник по країні — 6 860 грн ($164).

Водночас 2,1 мільйона осіб (20%) живуть на приблизно 4 500 грн ($107) щомісяця. Найвищі пенсії — у Києві (8 708 грн), Донецькій (7 814 грн) та Луганській (7 314 грн) областях. Найменше отримують жителі Тернопільщини (4 931 грн) та Чернівецької області (5 100 грн).

Найбільше пенсіонерів проживає у Дніпропетровській області — 873 тисячі, у Києві — 748 тисяч, та на Харківщині — 707 тисяч. Найменше — у Чернівецькій області: 206 тисяч.

28% пенсіонерів продовжують працювати — це 2,9 мільйона людей. Їхній середній розмір пенсії — 6 863 грн.

Нагадаємо, дехто з українців може отримати суттєву доплату до пенсії.