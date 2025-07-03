Які пільги передбачені для дружин учасників бойових дій в Україні 2025 року

Які пільги передбачені для дружин учасників бойових дій

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У часи повномасштабної війни в Україні статус учасника бойових дій (УБД) отримали сотні тисяч військовослужбовців, які виконують завдання на фронті. Поряд із ними — їхні родини, які несуть не менш важкий тягар війни.

Згідно з українським законодавством, зокрема з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту», сім’ї військовослужбовців, які отримали статус учасника бойових дій (УБД), зокрема дружини, мають право на певні пільги. Законодавство України надає дружинам військових, які мають статус УБД, цілий комплекс пільг — від житлово-комунальних до соціальних і медичних. Водночас доступ до цих пільг вимагає дотримання чіткої процедури оформлення.

Житлово-комунальні пільги для дружин учасників бойових дій: знижки на оплату житла, комунальних послуг і палива

Знижка на оплату житлово-комунальних послуг — це одна з найпоширеніших форм підтримки. УБД мають право на значну знижку на комунальні платежі. Якщо УБД загинув, це право успадковують члени його сім’ї, що дозволяє їм значно економити на щомісячних платежах за квартиру, опалення, водопостачання та інші комунальні послуги. Розмір знижки може варіюватися залежно від кількості членів сім’ї та інших факторів, визначених законодавством. Закон передбачає 75% знижку на оплату житла , що розраховується, виходячи з нормативної житлової площі — це 21 м² на кожного члена сім’ї та додатково 10,5 м² на всю сім’ю. Це правило діє незалежно від форми власності житла — воно застосовується як для приватних, так і для муніципальних квартир. Окрім знижки на квартплату, дружини військових також мають право на 75% зменшення суми за спожиті комунальні послуги — газ, електроенергію, водопостачання і водовідведення. Якщо житло не підключене до центрального опалення, така ж знижка поширюється і на тверде паливо або скраплений газ, необхідні для обігріву. Важливо, що пільга діє лише в межах соціальної норми споживання. У разі перевищення зайве доведеться оплачувати самостійно. Для сімей, де учасник бойових дій отримав інвалідність внаслідок війни, передбачені ще ширші пільги — у таких випадках держава може покривати до 100% вартості комунальних послуг .

Пільги на отримання житла або покращення житлових умов . Для тих, хто потребує покращення житлових умов або не має власного житла, передбачені спеціальні програми. УБД мають першочергове право на отримання житла з державного чи комунального фонду або ж можуть скористатися пільговими кредитами на будівництво чи придбання житла. У разі загибелі УБД члени його сім’ї, включно з дружиною, також отримують це першочергове право. Додатково може бути передбачена компенсація за найм житла.

Першочергове право на відведення земельних ділянок . Це право закріплене безпосередньо за УБД. Вони мають перевагу в отриманні земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, ведення садівництва чи городництва. Важливо, якщо чоловік зі статусом УБД живий, то право на безоплатне отримання земельної ділянки реалізує він особисто. Однак у разі його загибелі це право переходить до членів його сім’ї, і дружина, чоловік (як член сім’ї загиблого захисника/захисниці) також може ним скористатися.

У деяких випадках, якщо УБД або його сім’я (у разі його загибелі) не може скористатися правом на отримання житла в натуральному вигляді, законодавством передбачена грошова компенсація. Механізм цієї компенсації детально регулюється окремими постановами Кабінету міністрів України.

Безкоштовне медичне обслуговування та психологічна допомога

Дружини військових мають право на безоплатне медичне обслуговування у державних і комунальних закладах охорони здоров’я. Це включає не лише амбулаторне лікування, а й перебування у стаціонарі за наявності відповідних показань. Крім того, за рецептом лікаря жінки можуть отримувати медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах — у межах програм, затверджених Національною службою здоров’я України.

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Не менш важливою є можливість отримання психологічної підтримки. Враховуючи емоційне навантаження, яке лягає на плечі жінок військовослужбовців, держава та громадські організації пропонують доступ до безкоштовної психологічної реабілітації, зокрема у випадках, коли чоловік повернувся з полону або має ПТСР.

Освітні пільги для жінок та їхніх дітей

Дружини учасників бойових дій мають доступ до програм перекваліфікації та підвищення кваліфікації, які фінансуються державою. Це відкриває можливість здобути нову професію або пройти навчання для покращення умов працевлаштування. В окремих випадках передбачено навіть другу вищу освіту за державний кошт.

Діти таких родин також мають низку пільг. Зокрема, вони користуються переважним правом на зарахування до дитячих садків, шкіл і позашкільних закладів освіти. Під час вступу до закладів професійної та вищої освіти діти учасників бойових дій можуть претендувати на позаконкурсний вступ або переведення на бюджетну форму навчання, а також на безкоштовне проживання у гуртожитках.

Крім цього, діти мають право на першочергове направлення до дитячих таборів, санаторіїв і закладів відпочинку, включно з фінансуванням таких поїздок за рахунок державного чи місцевого бюджету.

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Соціальні виплати в разі загибелі військового

Якщо військовослужбовець, який мав статус УБД, загинув під час виконання бойових завдань, його дружина має право на низку додаткових пільг. У такому разі призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника, яку жінка може отримувати незалежно від віку та страхового стажу довічно.

Також законодавство передбачає можливість одноразової грошової допомоги, компенсації на поховання, а також юридичної та психологічної підтримки. Крім того, діти загиблого військового зберігають повний обсяг освітніх і соціальних пільг.

Ще однією важливою гарантією є звільнення від сплати податків на нерухомість і земельних зборів для членів родини загиблого військовослужбовця. У деяких випадках місцева влада також може виділяти кошти на придбання житла.

Як оформити пільги: алгоритм дій

Щоб скористатися передбаченими пільгами, дружина учасника бойових дій повинна мати відповідні документи. Першим кроком є отримання статусу УБД її чоловіком — цей статус підтверджується спеціальним посвідченням, яке видає Міністерство оборони або інші уповноважені органи.

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Після цього жінка має звернутися до органів соціального захисту або Пенсійного фонду України — особисто або через електронні сервіси. До заяви треба додати копії паспорта, ідентифікаційного коду, свідоцтва про шлюб, посвідчення УБД та довідки про склад сім’ї.

Заяву можна подати через особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду, в найближчому відділенні ПФУ або за допомогою порталу «Дія».

Після перевірки документів та обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків (ЄДАРП) громадянка отримує підтвердження права на пільги, після чого відповідні знижки починають діяти автоматично або з наступного розрахункового періоду.

Пільги для дружин учасників бойових дій в Україні є важливим елементом державної підтримки родин військовослужбовців. Вони охоплюють житлово-комунальні, медичні, освітні, соціальні й навіть податкові сфери. Водночас скористатися цими правами можливо лише за умови правильного оформлення і подавання всіх необхідних документів. У період війни така допомога стає не лише юридичним захистом, а й проявом вдячності держави до тих, хто несе на собі тягар фронту й тилу.

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