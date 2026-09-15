Які продукти найбільше подорожчають восени 2026 року

Ціни на продукти

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Восени 2026 року в Україні ціни на окремі продукти можуть зрости, однак подорожчання буде нерівномірним. Динаміка залежатиме від конкретної категорії товарів, на одні ціни тиснутимуть сезонне скорочення пропозиції та витрати на зберігання, на інші — вартість сировини, енергії, пального, логістики та коливання курсу гривні.

Додатковим і водночас найбільш непередбачуваним чинником залишається війна. Російські удари по енергетичній, транспортній та виробничій інфраструктурі можуть збільшувати витрати підприємств на виробництво, зберігання й доставку продуктів. У своїх прогнозах цін Національний банк також враховує пошкодження інфраструктури та виробничих потужностей, а також можливий дефіцит електроенергії серед ризиків для економіки.

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Яйця: восени прогнозують ще 10–15%

Одне з найбільш відчутних подорожчань цієї осені може чекати на яйця. Після традиційного літнього здешевлення ціни вже почали рухатися вгору.

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Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує, що восени яйця можуть подорожчати на 10–15%. Узимку тиск на ціни може посилитися через сезонне скорочення пропозиції від домашніх господарств, витрати на електроенергію та фасування.

Причому зростання вже почалося. За моніторингом «Мінфіну», станом на 14 вересня індекс цін на яйця був на 15,26% вищим, ніж у серпні. Це ще не офіційний показник Держстату за весь вересень, а оперативний моніторинг поточних роздрібних цін.

Наприклад, упаковка яєць «Ясенсвіт» С1 на 10 штук у моніторингу коштувала 64,50 грн 1 вересня, а з 8 вересня — вже 74,75 грн.

М’ясо: прогноз — близько 10% восени

Ще одна категорія, для якої є конкретний осінній прогноз, — м’ясо. За оцінкою Дениса Марчука, м’ясна продукція восени може подорожчати приблизно на 10%. Основною причиною він називає збільшення собівартості виробництва, зокрема вартості кормів.

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Водночас прогнозовані 10% не означають, що м’ясо одномоментно подорожчає на цю величину. Йдеться про можливу динаміку протягом осені, якщо витрати виробників продовжать зростати.

Молочні продукти: ціни також можуть піти вгору

Молочна продукція — ще одна група, де аграрії очікують підвищення цін. У серпні Денис Марчук прогнозував подорожчання молочної продукції приблизно на 5–7% уже наприкінці літа. Серед причин — дорожчі комбікорми, енергоносії та інші складові собівартості.

Для молочної галузі особливо важлива стабільність електропостачання, молоко потрібно охолоджувати одразу після отримання, а готова продукція потребує дотримання температурного режиму під час виробництва, транспортування та зберігання. Тому проблеми з енергетикою восени можуть додатково збільшувати собівартість.

Хліб: до кінця року може додати ще до 10%

Хліб дорожчає вже протягом року, і експерти не очікують, що восени тенденція різко зміниться.

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За прогнозом представника Всеукраїнської аграрної ради, якщо нинішня динаміка збережеться, до кінця 2026 року хліб може подорожчати ще приблизно на 10%.

Водночас експерти хлібопекарської галузі наприкінці серпня також називали можливе зростання приблизно до 10%, але пов’язували основний ризик не з дефіцитом зерна, а з енергетикою. За їхньою оцінкою, удари по окремих логістичних об’єктах самі по собі не повинні спричинити дефіцит хліба, проте серйозні проблеми з електропостачанням можуть збільшити витрати виробників.

Це пояснює, чому хороший урожай зернових не гарантує дешевого хліба. У кінцевій ціні буханця є не тільки зерно та борошно, а й енергія, зарплати, пакування та доставка.

Овочі: у вересні ситуація протилежна

Якщо яйця, м’ясо та молочна продукція мають передумови для подорожчання, то з овочами на початку осені ситуація інша.

У серпні Інститут аграрної економіки НААН прогнозував сезонне зниження цін на значну частину овочів завдяки масовому надходженню нового врожаю.

Цей фактор працює і на початку осені: картопля, морква, цибуля, капуста та інші овочі надходять на ринок у великих обсягах, тому пропозиція стримує ціни.

Але ближче до зими ситуація традиційно змінюється. Після завершення масового збору врожаю пропозиція скорочується, а до вартості овочів додаються витрати на сортування, транспортування та зберігання.

Тому найбільший ризик подорожчання овочів виникає не у вересні, а наприкінці осені та взимку. Називати конкретний відсоток такого зростання зараз передчасно — він залежатиме від фактичного врожаю та запасів.

А що з олією та рибою

Соняшникова олія та риба можуть змінюватися в ціні, але надійних прогнозів про їхнє різке подорожчання саме цієї осені на конкретний відсоток наразі немає.

Для соняшникової олії важливими будуть новий урожай соняшнику, обсяги переробки та ситуація з експортом. Надходження нового врожаю збільшує пропозицію сировини й може стримувати ціни.

Для риби значно більшу роль відіграють імпорт і валютний курс. Тому в разі ослаблення гривні імпортна продукція може дорожчати. Але говорити зараз про гарантовані 10%, 15% чи 20% зростання без відповідного прогнозу некоректно.

Війна може змінити всі прогнози

Головна невідома цієї осені — війна. Саме вона може зробити фактичне подорожчання сильнішим або швидшим, ніж зараз очікують експерти.

Найбільший ризик для продовольчого ринку — удари РФ по енергетичній інфраструктурі. Пекарні, птахофабрики, молокозаводи, м’ясопереробні підприємства, холодильні склади та овочесховища залежать від стабільного електропостачання.

Якщо через атаки підприємствам доводиться переходити на резервне живлення, зростає собівартість виробництва та зберігання продуктів. Пошкодження транспортної, портової або складської інфраструктури, своєю чергою, може ускладнювати логістику.

Саме енергетичний фактор експерти хлібопекарської галузі називають одним із ключових ризиків для вартості хліба восени.

Водночас неправильно стверджувати, що кожен удар автоматично підвищує ціни на певний відсоток. Остаточна вартість продуктів залежить від масштабу пошкоджень, тривалості перебоїв, запасів, урожаю та можливості бізнесу адаптуватися.

Що подорожчає найбільше восени

Якщо звести актуальні прогнози разом, найбільший ризик подорожчання мають яйця — експерти допускають зростання на 10–15% восени. Причому у вересні ціни вже пішли вгору після літнього зниження.

Для м’яса прогнозують близько 10% зростання протягом осені. Молочна продукція, за прогнозом, могла додати 5–7% уже наприкінці літа, а виробничі витрати створюють передумови для подальшого цінового тиску.

Хліб може подорожчати ще приблизно до 10% до кінця року, причому одним із головних ризиків залишається ситуація з електроенергією.

Натомість овочі на початку осені не виглядають кандидатами на найбільше подорожчання — новий урожай поки стримує ціни. Зростання більш імовірне ближче до зими, коли скоротиться сезонна пропозиція та збільшаться витрати на зберігання.

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