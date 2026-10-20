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ТСН у соціальних мережах

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Які продукти здорожчали найбільше за роки війни: порівняння цін в українських супермаркетах

Як зросли ціни на соціально важливі продукти в Україні за час війни: деякі — удвічі

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
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Ціни на продукти

Ціни на продукти

За роки повномасштабної війни в Україні відбулося безпрецедентне зростання цін на базовий продуктовий кошик. Згідно з данними, опублікованими виданням Мінфін, найстрімкіше зросла вартість рибної продукції, вершкового масла та м’яса.

Що подорожчало найбільше за роки війни

Абсолютним лідером за темпами зростання цін став солоний оселедець, вартість якого за 4 роки зросла більш ніж удвічі — на 115% (із 108,82 грн до 233,51 грн за 1 кілограм). Стрімкий стрибок пояснюється складністю імпортної логістики, зростанням вартості палива та закупівлею сировини за кордоном у валюті.

Одразу за рибною продукцією за швидкістю сходження цінників іде вершкове масло, яке додало в ціні 91% (пачка вагою 200 грамів подорожчала з 60,32 грн до 115,10 грн). Значний стрибок цін зафіксовано й на м’ясо, свинячий ошийок зріс у ціні на 84% (до 324,72 грн за кілограм), а куряче філе подорожчало на 78% (до 227,90 грн за кілограм).

Товар / Продукт

Ціна у 2022 р.

Ціна у 2026 р.

Зростання (%)

Солоний оселедець (1 кг)

108,82 грн

233,51 грн

+115%

Вершкове масло (200 г)

60,32 грн

115,10 грн

+91%

Свинячий ошийок (1 кг)

176,58 грн

324,72 грн

+84%

Куряче філе (1 кг)

127,79 грн

227,90 грн

+78%

Що зросло в ціні помірно

Суттєвого стрибка зазнали й інші соціально важливі продукти харчування, без яких не обходиться щоденний раціон українців. Курячі яйця подорожчали на 75% (із 43,06 грн до 75,24 грн за десяток). Питне молоко додало в ціні 73% (із 34,41 грн до 59,69 грн за 1 літр).

Також суттєво змінилися цінники на хлібобулочні вироби та молочку: пшеничний хліб подорожчав на 71% (із 27,67 грн до 47,23 грн за буханець), а сметана додала 70% (із 33,93 грн до 57,62 грн за упаковку).

Товар / Продукт

Ціна у 2022 р.

Ціна у 2026 р.

Зростання (%)

Курячі яйця (10 шт.)

43,06 грн

75,24 грн

+75%

Питне молоко (1 л)

34,41 грн

59,69 грн

+73%

Пшеничний хліб (1 буханець)

27,67 грн

47,23 грн

+71%

Сметана (1 упаковка)

33,93 грн

57,62 грн

+70%

Що подорожчало найменше за роки війни

Єдиним товаром у дослідженому списку, зростання вартості якого за цей період не перевищило позначку у 30%, стали свіжі огірки. Вони додали в ціні 28% — із 63,04 грн до 80,60 грн за 1 кілограм, хоча їхня підсумкова вартість залишається сезонною.

Економісти пояснюють таке суттєве зростання цін кількома базовими факторами: загальною інфляцією, руйнуванням виробничих потужностей через бойові дії, складністю логістики імпорту, підвищенням вартості палива, закупівлею сировини у валюті, а також додатковими витратами бізнесу на альтернативне енергозабезпечення.

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