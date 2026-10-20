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Які продукти здорожчали найбільше за роки війни: порівняння цін в українських супермаркетах
Як зросли ціни на соціально важливі продукти в Україні за час війни: деякі — удвічі
За роки повномасштабної війни в Україні відбулося безпрецедентне зростання цін на базовий продуктовий кошик. Згідно з данними, опублікованими виданням Мінфін, найстрімкіше зросла вартість рибної продукції, вершкового масла та м’яса.
Що подорожчало найбільше за роки війни
Абсолютним лідером за темпами зростання цін став солоний оселедець, вартість якого за 4 роки зросла більш ніж удвічі — на 115% (із 108,82 грн до 233,51 грн за 1 кілограм). Стрімкий стрибок пояснюється складністю імпортної логістики, зростанням вартості палива та закупівлею сировини за кордоном у валюті.
Одразу за рибною продукцією за швидкістю сходження цінників іде вершкове масло, яке додало в ціні 91% (пачка вагою 200 грамів подорожчала з 60,32 грн до 115,10 грн). Значний стрибок цін зафіксовано й на м’ясо, свинячий ошийок зріс у ціні на 84% (до 324,72 грн за кілограм), а куряче філе подорожчало на 78% (до 227,90 грн за кілограм).
|
Товар / Продукт
|
Ціна у 2022 р.
|
Ціна у 2026 р.
|
Зростання (%)
|
Солоний оселедець (1 кг)
|
108,82 грн
|
233,51 грн
|
+115%
|
Вершкове масло (200 г)
|
60,32 грн
|
115,10 грн
|
+91%
|
Свинячий ошийок (1 кг)
|
176,58 грн
|
324,72 грн
|
+84%
|
Куряче філе (1 кг)
|
127,79 грн
|
227,90 грн
|
+78%
Що зросло в ціні помірно
Суттєвого стрибка зазнали й інші соціально важливі продукти харчування, без яких не обходиться щоденний раціон українців. Курячі яйця подорожчали на 75% (із 43,06 грн до 75,24 грн за десяток). Питне молоко додало в ціні 73% (із 34,41 грн до 59,69 грн за 1 літр).
Також суттєво змінилися цінники на хлібобулочні вироби та молочку: пшеничний хліб подорожчав на 71% (із 27,67 грн до 47,23 грн за буханець), а сметана додала 70% (із 33,93 грн до 57,62 грн за упаковку).
|
Товар / Продукт
|
Ціна у 2022 р.
|
Ціна у 2026 р.
|
Зростання (%)
|
Курячі яйця (10 шт.)
|
43,06 грн
|
75,24 грн
|
+75%
|
Питне молоко (1 л)
|
34,41 грн
|
59,69 грн
|
+73%
|
Пшеничний хліб (1 буханець)
|
27,67 грн
|
47,23 грн
|
+71%
|
Сметана (1 упаковка)
|
33,93 грн
|
57,62 грн
|
+70%
Що подорожчало найменше за роки війни
Єдиним товаром у дослідженому списку, зростання вартості якого за цей період не перевищило позначку у 30%, стали свіжі огірки. Вони додали в ціні 28% — із 63,04 грн до 80,60 грн за 1 кілограм, хоча їхня підсумкова вартість залишається сезонною.
Економісти пояснюють таке суттєве зростання цін кількома базовими факторами: загальною інфляцією, руйнуванням виробничих потужностей через бойові дії, складністю логістики імпорту, підвищенням вартості палива, закупівлею сировини у валюті, а також додатковими витратами бізнесу на альтернативне енергозабезпечення.