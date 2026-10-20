Які продукти здорожчали найбільше за роки війни: порівняння цін в українських супермаркетах

Ціни на продукти

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За роки повномасштабної війни в Україні відбулося безпрецедентне зростання цін на базовий продуктовий кошик. Згідно з данними, опублікованими виданням Мінфін, найстрімкіше зросла вартість рибної продукції, вершкового масла та м’яса.

Що подорожчало найбільше за роки війни

Абсолютним лідером за темпами зростання цін став солоний оселедець, вартість якого за 4 роки зросла більш ніж удвічі — на 115% (із 108,82 грн до 233,51 грн за 1 кілограм). Стрімкий стрибок пояснюється складністю імпортної логістики, зростанням вартості палива та закупівлею сировини за кордоном у валюті.

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Одразу за рибною продукцією за швидкістю сходження цінників іде вершкове масло, яке додало в ціні 91% (пачка вагою 200 грамів подорожчала з 60,32 грн до 115,10 грн). Значний стрибок цін зафіксовано й на м’ясо, свинячий ошийок зріс у ціні на 84% (до 324,72 грн за кілограм), а куряче філе подорожчало на 78% (до 227,90 грн за кілограм).

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Товар / Продукт Ціна у 2022 р. Ціна у 2026 р. Зростання (%) Солоний оселедець (1 кг) 108,82 грн 233,51 грн +115% Вершкове масло (200 г) 60,32 грн 115,10 грн +91% Свинячий ошийок (1 кг) 176,58 грн 324,72 грн +84% Куряче філе (1 кг) 127,79 грн 227,90 грн +78%

Що зросло в ціні помірно

Суттєвого стрибка зазнали й інші соціально важливі продукти харчування, без яких не обходиться щоденний раціон українців. Курячі яйця подорожчали на 75% (із 43,06 грн до 75,24 грн за десяток). Питне молоко додало в ціні 73% (із 34,41 грн до 59,69 грн за 1 літр).

Також суттєво змінилися цінники на хлібобулочні вироби та молочку: пшеничний хліб подорожчав на 71% (із 27,67 грн до 47,23 грн за буханець), а сметана додала 70% (із 33,93 грн до 57,62 грн за упаковку).

Товар / Продукт Ціна у 2022 р. Ціна у 2026 р. Зростання (%) Курячі яйця (10 шт.) 43,06 грн 75,24 грн +75% Питне молоко (1 л) 34,41 грн 59,69 грн +73% Пшеничний хліб (1 буханець) 27,67 грн 47,23 грн +71% Сметана (1 упаковка) 33,93 грн 57,62 грн +70%

Що подорожчало найменше за роки війни

Єдиним товаром у дослідженому списку, зростання вартості якого за цей період не перевищило позначку у 30%, стали свіжі огірки. Вони додали в ціні 28% — із 63,04 грн до 80,60 грн за 1 кілограм, хоча їхня підсумкова вартість залишається сезонною.

Економісти пояснюють таке суттєве зростання цін кількома базовими факторами: загальною інфляцією, руйнуванням виробничих потужностей через бойові дії, складністю логістики імпорту, підвищенням вартості палива, закупівлею сировини у валюті, а також додатковими витратами бізнесу на альтернативне енергозабезпечення.

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