Які продукти здорожчають найбільше через проблеми в енергетиці

Попри те, що крупи та олія не потребують холодильників, тривалі відключення електроенергії можуть позначитися на їхній вартості.

Про це повідомила експертка Лариса Гук, пише «Дзеркало тижня».

Якими будуть ціни на харчі в умовах енергетичної невизначеності

Крупи

Експертка попереджає, що зростання цін на крупи ймовірне в межах інфляції — до 10%.

Борошно дорожчатиме плавно, хоча свої 10–15% протягом року додасть.

Хліб

Виробники хліба вигадують нові сорти, що збільшує їхні прибутки.

«Гречані багети є наразі практично в усіх основних торговельних мережах. Ціна коливається від 45 до 51 грн за одиницю вагою 300 грамів. Ніхто не звернув уваги, що якісний хліб давно вже перетнув межу 100 грн/кг. Тож свіжоспечений хліб з якісного борошна протягом року дотягнеться до 150 грн/кг», — сказала експертка.

Споживання традиційних сортів хліба потроху скорочується, як і споживання хліба загалом.

Цукор та олія

Цукор — доступний, бо «автобан» на ЄС перекрили. Середній цінник — 26–28 грн/кг.

«Олія теж доступна, але дорожчає. Дивитимемось бюджетний варіант. На початку 2025-го йшлося про 50 грн/пляшка (близько 850 грамів). Нині вже дешевше 61 грн/пляшка практично не знайти. Водночас саме соняшникова олія забезпечила 5,2 млрд дол в загальному експорті продовольства 2025 року (всього наторгували на 22,6 млрд дол)», — додала вона.

Раніше повідомлялося, що інфляція у лютому втримається на рівні січня — близько 1–1,1%. На ціни тиснутиме поступове вичерпання запасів овочів та так звана «генераторна націнка» — витрати виробників на пальне для автономної роботи. Хоча думки аналітиків щодо загальних темпів інфляції різняться, покупцям варто готуватися до традиційного лютневого здорожчання «борщового набору» та імпортних фруктів. Водночас стабільні ціни виробників дають надію, що здорожчання не буде критичним для базових продуктів харчування.