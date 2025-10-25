Які продукти здорожчають першими у разі нових блекаутів

Відключення світла вдарить по гаманцях / © pixabay.com

Російські атаки на енергетичну інфраструктуру можуть знову вдарити по гаманцях українців. Якщо ситуація зі світлом погіршиться, продукти харчування можуть додати у ціні.

Про це пише Аgronews.ua.

Найбільше зростання цін очікується на товари, виробництво або зберігання яких потребує постійного електропостачання. Експерти прогнозують здорожчання від 10 до 30% залежно від тривалості відключень світла.

Під загрозою — молочна продукція, м’ясо, яйця та хліб, адже вони залежать від безперервної роботи холодильного та виробничого обладнання.

Важлива причина зростання цін в минулий сезон блекаутів — використання генераторів під час відключень. Пальне для них автоматично закладається у вартість продукції.

Масштаб цінового зростання напряму залежить від графіків відключень. Якщо світло вимикатимуть на кілька годин тричі чи чотири рази на тиждень — продукти зростуть у ціні не більше ніж на 7%. Але якщо відключення триватимуть по 8 годин щодня, здорожчання може сягнути до 30%.

Під час попередніх блекаутів саме молоко, м’ясо, яйця та хліб здорожчали на 10-30% залежно від того, скільки годин на добу не було світла та наскільки активно підприємства користувалися генераторами.

Нагадаємо, експерт Олег Попенко попередив, що Київ може залишитися без тепла, води та світла на тривалий час.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що опалювальний сезон 2025-2026 стане найскладнішим за весь час повномасштабної війни, оскільки Росія жорстко атакує одночасно всі енергетичні об’єкти столиці.