Які роки не зарахують до страхового стажу: важливі нюанси для вашої пенсі

Страховий стаж

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Згідно зі статтею 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, і за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі, не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Простіше кажучи, щоб стаж «йшов», роботодавець має своєчасно сплачувати за працівника страхові внески та звітувати про це.

Головна умова — сплата страхових внесків. Без них розраховувати на пенсійні виплати в старості не доводиться.

Ми розібралися, які періоди роботи входять до страхового стажу, а які — ні.

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Що не входить до страхового стажу в Україні у 2025 році

Для зарахування до страхового стажу для пенсії важливо, щоб ваш роботодавець сплачував за вас страхові внески. До цього періоду також входять офіційні відпустки, лікарняні та декрет по догляду за дитиною до 3 років.

Експерти пояснили, які періоди роботи не зарахують до страхового стажу у 2025 році:

Неофіційне працевлаштування. Якщо ви працюєте, але роботодавець не сплачує за вас внески, цей період не враховується до стажу.

Немає сплати страхових внесків або сплачено за неповний місяць. У такому випадку місяць не зараховується або зараховується лише за ту кількість днів за яку здійснена сплата.

Відсутність записів у трудовій книжці. Якщо якийсь період роботи не внесено до трудової книжки, він автоматично не зараховується. У такому випадку доведеться самостійно збирати додаткові довідки для підтвердження.

Навчання в коледжах та університетах до 2004 року. Хоча раніше навчання у вишах зазначалося в трудових книжках, з 2004 року воно вже не враховується до страхового стажу.

Робота за цивільно-правовим договором до 2016 року. До цього періоду роботодавці ще не сплачували внески до Пенсійного фонду за такі договори.

Помилки в трудовій книжці. Друкарські помилки в особистих даних, назві підприємства або відсутність необхідних печаток можуть стати причиною того, що Пенсійний фонд не зарахує цей період. Ці недоліки варто виправити заздаідь.

Якщо ви працювали в країні, з якою Україна не має офіційного договору про взаємне визнання страхового стажу, цей період не буде зарахований.

Варто зазначити, що до стажу також входить період догляду за особою з інвалідністю, якщо страховий стаж за опікуна виплачується органом соціального захисту.

Коли стаж зберігається, попри несплату внесків

Військова служба. Українське законодавство гарантує, що час, проведений на військовій службі, повністю зараховується до страхового стажу (ключовий показник для пенсії), загального стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, стажу державної служби. Це закріплено у статті 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Це означає, що навіть якщо ваш роботодавець не сплачує страхові внески, поки ви мобілізовані, цей період не втрачається для нарахування пенсії.

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Мобілізація не означає звільнення. Мобілізація працівника не є підставою для розірвання трудового договору. На період служби він тимчасово не виконуєте свої трудові обов’язки, але робоче місце за ним зберігається.

Роботодавець зобов’язаний зробити відповідний запис у вашій трудовій книжці про проходження військової служби. Цей запис важливий, адже він підтверджує збереження робочого місця і є ключовим документом для відновлення трудових відносин після демобілізації. Ця норма українського законодавства про працю забезпечує соціальний захист військовослужбовців.

Ці положення закону забезпечують військовослужбовцям впевненість у тому, що їхня служба Батьківщині не позначиться негативно на їхніх пенсійних правах та загальному трудовому досвіді.

Періоди простою. Час простою зараховується до страхового стажу, оскільки за цей період роботодавець зобов’язаний сплачувати страхові внески в сумі, не меншій від мінімальної.

Робота за сумісництвом та суміщенням. Ці періоди також зараховуються до страхового стажу.

Важливо пам’ятати, що для зарахування повного місяця до страхового стажу сума сплаченого роботодавцем ЄСВ (єдиного соціального внеску) має бути не меншою за мінімальну.

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Важливо знати, що період роботи до 2004 року може бути виключений зі страхового стажу, якщо немає відповідного запису в трудовій книжці. Це пов’язано з тим, що лише з 2004 року сплата страхового внеску стала обов’язковою.

Підтвердити страховий стаж до 2004 року можна кількома способами:

Надати оригінал трудової книжки.

Надати будь-які письмові довідки, що підтверджують вашу роботу на підприємстві.

Якщо документів немає, але є свідки-колеги, наявність стажу можна довести через суд.

Нагадуємо, що у 2025 році для виходу на пенсію у віці 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки стажу, у 63 роки — 22 роки стажу, у 65 років — 15 років стажу.