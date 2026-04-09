Які роки вигідно враховувати під час виходу на пенсію

Розмір пенсії безпосередньо залежить від кількості страхового стажу

Українці можуть самостійно обрати найкращі роки для нарахування пенсії та вплинути на її суму. Для збільшення пенсії важливо вибирати роки з максимальним доходом, враховуючи заробіток до 1 липня 2000 року за бажанням.

Наразі ПФУ використовує відомості щодо заробітної плати від 1 липня 2000 року. Вони вже містяться в електронних реєстрах, але в окремих випадках важливо врахувати й більш ранні періоди роботи.

Закон чітко визначає правила обчислення пенсії. До уваги береться зарплата, зафіксована в системі персоніфікованого обліку. Відлік починається від 1 липня 2000 року.

За період до 2000 року людина може самостійно обрати будь-які 5 років стажу. Після цієї дати вибору вже немає. Враховуються всі наявні дані персоніфікації.

Раніше повідомлялося, що деякі українці можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 1038 гривень за наявності медичного висновку.

У квітні 2026 року в Україні проведуть перерахунок виплат для пенсіонерів, які працюють. За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), під цю категорію підпадає приблизно 650 тисяч осіб — це кожен четвертий працюючий пенсіонер. Тим, хто вийшов на пенсію пізніше, наступний автоматичний перерахунок доведеться чекати до квітня 2027 року.