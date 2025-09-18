Які товари подорожчають у 2026 році через податки: кому приготуватися

Зростання цін

Влада планує отримати додаткові доходи у розмірі понад 400 мільярдів гривень, і зробити це планується за рахунок підвищення акцизів та запровадження нових зборів. Це безпосередньо позначиться на вартості повсякденних товарів — від пального та сигарет до безалкогольних напоїв і навіть послуг інтернет-платформ.

Подорожчання пального

Найвідчутніше зміни торкнуться вартості пального. Україна продовжує наближати акцизні ставки до європейських норм відповідно до ухваленого у 2024 році закону, і вже у 2026 році ставки суттєво зростуть. Згідно з проєктом бюджету, акциз на бензин підніметься з 271,7 євро у 2025 році до 300 євро у 2026-му. За нинішнього курсу євро 48,6 грн це означає плюс 1375 грн на тисячу літрів, або приблизно 1,37 грн на кожному літрі бензину.

Для дизеля підвищення буде ще відчутнішим: ставка зросте з 215,7 до 253,8 євро за тисячу літрів, що дає додатково майже 2,99 грн на літрі. Скраплений газ також подорожчає — акциз підніметься з 173 до 198 євро, що становить близько +1,20 грн на літрі.

Ці цифри — лише проміжний етап, адже до 2028 року ставки мають сягнути 359 євро на бензин, 330 євро на дизель та 250 євро на газ. Тобто українцям варто готуватися до поступового, але стабільного зростання вартості пального у найближчі роки.

Підвищення акцизів позначиться не лише на цінах на заправках. Пальне є основою для транспортних і логістичних витрат, тому подорожчання неминуче «потягне» за собою вгору вартість продуктів, перевезень і багатьох послуг, а держава отримає додаткові надходження ще й через зростання ПДВ.

Тютюнові вироби

Другим сегментом, де підвищення буде відчутним, стануть тютюнові вироби. Уряд продовжує поступово наближати акцизні ставки до рівня, передбаченого директивами ЄС. Відповідно до проєкту бюджету-2026, акциз на сигарети з фільтром і без нього зросте з 58 євро за тисячу штук у 2025 році до 61 євро у 2026-му. Це означає, що кожна пачка сигарет подорожчає приблизно на 2–3 гривні.

Крім того, збільшиться мінімальне податкове зобов’язання — з 78 євро за тисячу штук до 82 євро, що вдарить передусім по дешевих марках, які більше не зможуть утримувати низьку ціну і фактично зрівняються у вартості з дорожчими.

Для ТВЕНів, тобто тютюновмісних виробів для електричного нагрівання, підвищення буде символічним — з 70,4 євро до 70,8 євро за кілограм. Водночас навіть ці невеликі зміни поступово відобразяться на ціні у роздрібних мережах.

Варто зазначити, що підвищення ставок акцизу на алкогольні напої у 2026 році поки не передбачено.

Солодкі напої

У 2026 році в Україні планується ввести новий вид акцизу на солодкі газовані та ароматизовані напої. Цей податок стягуватимуть залежно від кількості цукру або його еквіваленту в складі напою. Орієнтовна ставка встановлена на рівні 10 гривень за кожні 25 грамів цукру на літр напою. Однак на першому етапі буде діяти знижена ставка — 5 гривень за ті ж 25 грамів.

Найбільше подорожчають ті напої, де міститься найбільша кількість цукру, зокрема популярні солодкі газовані напої та енергетики. Через це виробники можуть навіть переглянути рецептури, щоб зменшити кількість цукру і знизити податкове навантаження.

Запровадження акцизного податку на підсолоджені або ароматизовані води, включно з мінеральними і газованими, у 2026 році кількісно оцінюють у 8,5 млрд гривень акцизного збору. Це додатково підвищить вартість такої продукції для кінцевого споживача і зробить ці напої помітно дорожчими на полицях магазинів.

Цифрові платформи

Окремо у 2026 році уряд планує запровадити новий податок на продажі через цифрові платформи — це популярні маркетплейси, онлайн-сервіси оголошень, такі як OLX, Prom, Rozetka та інші. Під цей податок підпадатиме доход від операцій з продажу товарів або послуг, здійснених через ці платформи.

Очікується, що завдяки впровадженню такого податку бюджет отримає близько 14 мільярдів гривень додаткових надходжень. Це свідчить про те, що значна частина ринку торгівлі все більше переміщається в цифровий простір, і податкове законодавство намагається адаптуватися до нових реалій.

Для продавців — фізичних осіб-підприємців і компаній, що працюють через ці онлайн-сервіси, це означатиме додаткові витрати на податки. Через це вони навряд чи зможуть повністю взяти податкове навантаження на себе. Найімовірніше, комісії маркетплейсів зростатимуть, або продавці поступово піднімуть ціни на товари і послуги, щоб покрити нові податкові витрати. Для споживачів це може означати, що поступово зросте вартість покупок через інтернет.

Що це означає для споживачів

Запропоновані зміни означають, що у 2026 році українці платитимуть більше за пальне, тютюн та солодкі напої, а також можуть стикнутися з подорожчанням послуг онлайн-платформ. Пальне стане основним фактором, який вплине на загальне зростання цін, адже воно закладене у собівартість практично всіх товарів. Тютюнові вироби знову дорожчатимуть у рамках державної політики боротьби зі шкідливими звичками. А солодкі напої, на думку урядовців, повинні подорожчати не лише з фіскальною, а й зі здоров’язберігаючою метою, щоб зменшити їх споживання.

Таким чином, 2026 рік стане періодом відчутних змін у щоденному бюджеті українських родин. Податкові нововведення неминуче вплинуть на споживчий кошик, і вже сьогодні експерти радять готуватися до того, що частина витрат на звичні товари суттєво зросте.