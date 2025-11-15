Які ціни на продукти прогнозуються перед Різдвом та Новим Роком

Продукти / © Pixabay

Ціни на певні категорії продуктів завжди зростають перед різдвяними та новорічними святами через підвищений попит.

Про це розповів економіст, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. ефірі КИЇВ24.

«Перед святами ціни будуть рости. По одній простій причині. В добрій традиції українців накривати столи вне залежності від того, що у нас там в гаманцях липає. І оце зростання попиту якраз і дасть можливість виробнику продати дорожче. Тому що загальний обсяг пропозицій більш-менш сталий, а попит зросте. Тобто ми чітко маємо розуміти, у нас кожен раз таке відбувається», — зазначив експерт.

Пендзин підкреслив, що святкові ціни зростають перед Різдвом, Великоднем та Новим роком, однак стрімких підвищень не очікується:

«Перед святами, перед Різдвом, перед Великодними святами, перед новим роком, власне, з Різдвом воно буде співпарене. Ми будемо мати зростання цін. Але, знову ж таки, не безконечні. Тобто є певні межі, які ми готові заплатити для того, щоби ми самі і наші сусіди побачили, наскільки ми добре живемо. Тому в даній ситуації, ще раз кажу, перше, ніяких таких стрімких зростань не буде. Це по-перше».

Які продукти здорожчають

За словами економіста, найбільше зростання торкнеться тих категорій товарів, які активно використовуються для святкових столів:

«По-друге, перед святами, якщо буде зростання, воно буде помірковане і зрозуміле. Що буде зростати перед святами? Вперше, це буде стосуватися того, що ми будемо активно використовувати в процесі підготовки, власне, святкових столів. Це буде м’ясо, м’ясопродукти, це буде молочка, до деякої міри, напевно, жири, щось, напевно, там салом піде вверх чуть-чуть, яйця. Ну, тобто, оці категорії товарів традиційно трошки ростуть».

Нагадаємо, раніше ми писали, що ціни на звичні для українців продукти будуть зростати.