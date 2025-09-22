Які витрати на дитину в Україні: експерти назвали суми для кожного віку

Батьки з дитиною / © Freepik

Питання витрат на дитину постає перед кожною родиною вже від моменту її народження. Батьки прагнуть дати малюку все найкраще — від якісного харчування та комфортного одягу до можливостей для розвитку, навчання та нових вражень. Тож скільки треба заробляти, щоб дати дитині все і навіть трохи більше?

Про це пише «Новини.LIVE».

Думка психолога

За словами психологині Любові Земельської, фінансові можливості кожної родини різні, і це впливає на витрати на дітей. Хтось обмежується базовими потребами, інші беруть кредити, щоб забезпечити малюків усім необхідним, а дехто просто завалює дитину подарунками та безліччю гуртків. Однак насправді найважливіше — знайти в цьому питанні золоту середину.

«Насправді батькам важливо знайти у цьому питанні баланс. І з одного боку, дати дитині все необхідне для розвитку, а з іншого — не заганяти сім’ю у фінансову пастку. Адже „трохи більше“ — це не про дорогі речі або купу гуртків. Це про стабільність, увагу і відчуття захищеності», — пояснила психологиня.

Скільки коштує утримання дитини у різному віці?

Діти до 5 років

За словами фінансової консультантки Олени Коник, у цьому віці найбільші витрати йдуть на харчуваннядитини, медичний догляд, підгузки, одяг, іграшки та дитсадок. Мінімальний бюджет — 8-12 тис. грн щомісяця.

«Якщо говорити про „все і трохи більше“ — то тут потрібно додати ще 5-7 тисяч гривень на розвиткові гуртки, плавання, логопеда, якісні іграшки та одяг», — зазначає консультантка.

Водночас психологиня наголошує: матеріальні речі — не головне.

«Зайві іграшки не замінять щоденного спілкування, спільних прогулянок і читання книжок. Гроші в цей період варто вкладати не стільки у речі, скільки у якісний час, проведений разом з малюком», — каже Земельська.

Діти до 10 років

Для школяра мінімальна сума витрат зростає до 18 тис. грн на місяць. Це покриває навчання, одяг, секції, гуртки та відпочинок.

«Якщо говорити про трохи більше — то потрібно додати ще десь 10 тисяч гривень на місяць, які підуть на поїздки, додаткові курси, спортивні збори чи сучасну техніку для навчання», — зазначає Коник.

У цьому віці дитина формує коло інтересів, і їй потрібна підтримка.

«Якщо у сім’ї немає можливості оплачувати все одразу, варто допомогти дитині обрати 1-2 напрямки, де вона зможе реалізувати себе. Наприклад, для дівчинки — малювання і танці. Для хлопчика — плавання і футбол. Важливо, щоб гроші не стали причиною тиску. Дитина не повинна почуватися винною, якщо якісь заняття недоступні», — додає психологиня.

Діти до 15 років

«У цей період потреби дитини зростають. Потрібно багато одягу і взуття, бо підліток швидко росте, він хоче мати сучасну техніку, гаджети, а також можливість проводити час зі своїми друзями. А це теж додаткова стаття фінансових витрат для батьків. Ну й, крім того, не треба забувати про витрати на гуртки, репетиторів та школу», — пояснює консультантка.

Мінімальний бюджет — 15-22 тис. грн на місяць. Якщо додати закордонні подорожі, професійний спорт чи музику — сума зростає до 30-32 тис.

Земельська зазначила, що з погляду психології, у цьому віці дитини батькам дуже важливо зберігати баланс. Надмірна ощадливість може спровокувати конфлікти з підлітком, а надмірні витрати можуть виховати в дитині споживацьке ставлення.

«Тут працює принцип „розумної достатності“: краще інвестувати у розвиток навичок, які допоможуть у майбутньому, ніж у статусні покупки. Ну й обов’язково потрібно дитині давати простір для самостійності», — зазначила психологиня.

Діти до 18 років

Фінансові витрати зосереджуються на освіті, підготовці до ЗНО та вступу до закладу освіти, а також на оренді житла у разі навчання в іншому місті чи країні. Так, мінімально необхідна сума на місяць стартує від 25 тис. грн.

«Якщо говорити про „трохи більше“ — то це мінімум плюс 15-20 тисяч гривень на якісні курси, подорожі, підготовку до міжнародних програм, перші інвестиції у власний розвиток дитини», — каже Коник.

Психологиня додала, що у період від 15 до 18 років дуже важливо навчити свою дитину планувати бюджет, працювати з кишеньковими грошима та робити власні покупки.

«Дитина повинна зрозуміти, що гроші — це не самоціль, а ресурс для досягнення цілей. Адже для неї фінанси стають інструментом для формування дорослої відповідальності», — пояснила Земельська.

Загальні поради експертів

Створюйте «фінансову подушку»: навіть 10% від доходу, відкладені щомісяця, допоможуть у непередбачуваних ситуаціях.

Розрізняйте «хочу» і «потрібно»: дитина має усвідомлювати різницю.

Інвестуйте у розвиток, а не у статусні речі.

Говоріть з дітьми про гроші, пояснюйте їхнє походження.

Балансуйте матеріальне та нематеріальне: увага та час із батьками часто цінніші за подарунки.

До слова, раніше повідомлялося про те, скільки коштує зібрати дитину до першого класу 2025 року. За середніми цінами, витрати на канцелярські товари становлять приблизно 3 329 грн. Одяг та взуття для хлопчика — в середньому 7 000 грн, а для дівчинки — 5 900 грн. Загалом підготувати першокласника до школи коштувало від 9 000 до 10 500 грн.