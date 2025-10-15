Якою буде інфляція в Україні: експерт розкрив "трюк", що приховує реальну картину

Темпи інфляції в Україні сповільнились, але це не відображає реальну картину / © Pixabay

Реклама

Прогноз щодо інфляції в Україні на кінець 2025 року є оптимістичним: цілком імовірно, вона залишиться нижчою за 10%. Однак це «сповільнення росту» не означає падіння цін, а лише відображає значний стрибок цін, який стався минулого року на тлі неврожаю. Темпи зростання цін знижуються лише тому, що минулого року ціни були рекордно високими.

Про це розповів експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі каналу «Новини.LIVE».

«Відносна перемога»

Експерт наголошує, що особливість будь-яких відносних цифр, зокрема інфляції, залежить від бази порівняння. Під час формування остаточної річної інфляції (наприклад, від грудня 2024 до грудня 2025) треба пам’ятати, що наприкінці 2024 року ціни вже були дуже високими.

Реклама

Саме через це, проти кінця 2024 року, кінець 2025-го постає кращим: темпи росту цін будуть меншими. Олег Пендзин уточнив, що не варто очікувати фактичного падіння цін. Здорожчання лише сповільниться насамперед на продовольчий кошик.

«Головне, що треба розуміти — не буде падіння, буде сповільнення росту«, — зазначив експерт.

Динаміка продовольчого кошика

Рік 2024 був для України дуже неврожайним, що стало ключовою причиною високих цін на продовольство минулої осені. Експерт нагадав, що у листопаді 2024 року Україна навіть була змушена імпортувати картоплю, чого раніше не спостерігалося.

Через брак продовольства «пісний борщовий набір дуже сильно підскочив у ціні». Ситуація у 2025 році з урожаєм значно краща, тому динаміка зростання цін виглядає спадною, що й показує інфляція.

Реклама

Щодо продовольчого кошика, то, за прогнозом Пендзина, її ріст може перевищити 10%, проте загальна динаміка росту цін знижується.

Нагадаємо, 2026 року на українців чекає новий виток зростання цін на низку товарів. Причина полягає у змінах податкового законодавства, закладених до проєкту бюджету.