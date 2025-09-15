ТСН у соціальних мережах

Якою буде мінімальна зарплата та інфляція 2026 року: нардеп відповів

Мінімальна зарплата зросте до 8647 грн.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Підвищення мінімальної зарплати в Україні

Підвищення мінімальної зарплати в Україні / © УНІАН

Мінімальна зарплата 2026 становитиме 8647 грн — саме таку цифру зазначено у проєкті Державного бюджету на 2026 рік.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram.

«Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2026 року планується 8647 грн», — написав він. Це на 647 гривень більше, ніж 2025 року. Зауважимо, що мінімальна зарплата — це показник, що лежить в основі багатьох нарахувань, ставок і податків.

За його даними, середня заробітна плата передбачена у розмірі 30 032 грн (тобто +4146 грн порівняно з 2025 роком).

Прожитковий мінімум на одну особу від 1 січня 2026 року визначено на рівні 3209 грн на місяць.

Також нардеп повідомив, що проєкт державного бюджету передбачає зростання ВВП на 2,4% та інфляцію на кінець року 9,9%.

Раніше Ярослав Железняк назвав «таємний» курс долара в бюджеті на 2026 рік.

